"Si me das a elegir, entre tú y mis ideas,/ aunque yo sin ellas, soy un hombre perdido. / Si me das a elegir, entre tu y la gloria./ Pa que lleve la historia de mi, por los siglos. / Si me das a elegir, entre tu y ese cielo / donde libre es el vuelo, pa llegar al olvido/. Si me das a elegir, me quedo contigo"

Quizá hoy no tengan el mismo valor, pero hace cuarenta años semejantes pasiones y renunciamientos enamoraron a miles de corazones. O millones. Los versos formaban parte del tema "Me quedo contigo". Y si algún despistado la llamaba "Si me das a elegir..." todo el mundo habría entendido que se trataba de aquél hit del grupo Los Chunguitos . En España se conoció cuando el trío que integraban los hermanos José, Juan y Enrique Salazar lo presentaron en el programa de entrevista Esta noche , conducido por Carmen Maura.

La canción formó parte del cuarto disco del grupo, Pa ti y pa tu primo, y fue compuesta por Enrique Salazar y Crescencio Ramos Prada, un día que Enrique llegó al estudio con unos versos ya escritos y el pálpito de que tenía entre manos una gran canción. En ese comienzo de la década del ochenta grupos como Los Chunguitos y Los Chichos llevaron la rumba flamenca al pop y lograron que ese color entrara en las radios y en los canales de televisión. De ahí que en 1981 la canción fuera presentada en el programa de Carmen Maura.

Pero si bien el éxito en ese momento le tocaba en suerte a una familia humilde que había llegado de Badajoz a Madrid con el simple deseo de sobrevivir, también la tragedia se cruzaría en su camino. A mediados de 1982, Enrique fue al médico para consultarle por un bulto que le había salido en la garganta. El primer diagnóstico no era para preocuparse, pero falleció poco después, el 24 junio de ese año, luego de tres días de internación. Era un cáncer de garganta.

Los Chunguitos grabaron en 1980 el mayor hit de su carrera, "Me quedo contigo"

La canción lo sobrevivió de muchas maneras. En la Argentina se impuso muchos años después, a mediados de la década siguiente, gracias a que fue la cortina del primer programa que Adrián Suar realizó para su debutante productora Pol-ka. Poliladron fue la tira semanal que él mismo protagonizó junto a Laura Novoa. El tema y la serie prendieron tanto que cualquiera que haya visto las tres temporadas de Poliladron la asociará con la canción de Los Chunguitos inmediatamente.

También hubo versiones de Antonio Vega, Manu Chao, y de Rosalía, la más reciente. El gran suceso artístico español de exportación de los últimos tiempos la interpretó en la entrega de los premios Goya del último año y eso, seguramente, puso la canción otra vez en oídos de muchos y la actualizó para un público millennial que no la conocía. Que fuera en un ámbito cinematográfico quizá también represente un guiño a la manera como el tema cruzó las fronteras de España. Porque Carlos Saura lo había elegido para formar parte de la banda de sonido de su película Deprisa, deprisa , de 1980.

"Me quedo contigo" era una canción muy particular. Comenzaba con palmas flamencas pero continuaba como una balada de su época, con la voz inconfundible de Enrique, con la guitarra eléctrica y un solo de saxo sensual, que aparecía luego del aquel estribillo que confesaba el por qué de los declaratorios versos anteriores: "Porque me he enamorado, y te quiero y te quiero. / Solo deseo, estar a tu lado. / Soñar con tus ojos, besarte los labios".

"Me quedo contigo" fue uno de los temas más recordados de la serie Poliladron, que en la segunda mitad de los noventa protagonizaron Laura Novoa y Adrián Suar

La vida de los Salazar (madre, padre y ocho hijos) no era fácil en Extremadura, por eso decidieron mudarse a Madrid, donde se instalaron en una chabola de Vallecas (chabola es un término que se aplica tanto a la vivienda social de barrio humilde como a la de la villa de emergencia). En cualquier caso, fue una infancia sencilla y con muchas carencias. Pero había en la música un destino marcado, al menos para cinco de ellos. Para Juan, José y Enrique, que formaron Los Chunguitos, y para dos de sus hermanas, Encarni y Toñi, que formaron un dúo que también terminó siendo muy famoso: Azúcar Moreno.

La muerte de Enrique fue el primer golpe de varios que recibió la familia Salazar. Su lugar fue ocupado por uno de sus sobrinos y el grupo continuó aunque con el tiempo pasó a llamarse Hermanos Salazar. A principios de abril Juan Salazar fue internado por haber contraído coronavirus .

Su mayor éxito los mantuvo siempre vigentes. Estas son algunas versiones.

Antonio Vega. No le faltaron hits ("Lucha de gigantes", "Chica de ayer", "Se dejaba llevar por tí") sin embargo, también quiso versionar "Me quedo contigo".

Manu Chao también la hizo propia.

Rosalía la cantó en la ceremonia de premios Goya.

