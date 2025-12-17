Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía, diez años después de pasar por el quirófano: “Me conmueve”

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”. Con una frase contundente y una foto que busca crear conciencia, Angelina Jolie posó para la portada de la flamante edición francesa de la revista TIME. La reconocida actriz decidió mostrar por primera vez, luego de diez años de su paso por el quirófano, las cicatrices que lleva en sus mamas como consecuencia de la doble mastectomía a la que se sometió de forma preventiva en el 2013, tras la muerte de su madre por un cáncer de mama y ovario.

Jolie en San Sebastián, en el estreno de Couture ANDER GILLENEA - AFP

La decisión de Jolie no fue azarosa: la actriz es la protagonista de Couture, el film dirigido por la francesa Alice Winocour que ya pasó por varios festivales internacionales y que tendrá su estreno masivo en el 2026. En la película, le da vida a Maxine, una cineasta estadounidense en París que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer mientras explora el mundo de la alta costura y la conexión entre mujeres de mundos diferentes. Movilizada por la historia, una de las que más la interpeló a nivel personal, la actriz decidió usar la fotografía para transmitir un fuerte mensaje.

En un adelanto del reportaje que Jolie le dio a TIME y que la revista adelantó en su cuenta de Instagram, trascendió que el objetivo de la estrella de Hollywood fue crear conciencia sobre la detección del cáncer de mama, el cáncer femenino más común en el mundo y la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. “Un gesto fuerte, un símbolo de esperanza que alienta el acceso a la información y la prevención”, destacó el medio.

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que amo”, expresó la ganadora del Oscar. “Siempre me conmueve cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, sumó. En la foto de tapa, se ve a Jolie en una foto en blanco. Lleva puesto un vestido negro escotado y con la mirada fija en la cámara, sostiene con su mano su pecho derecho. Junto a su dedo pulgar se ve, de manera sutil, la cicatriz de su operación.

Una historia muy personal

En 2013, la actriz reveló que había decidido hacerse una doble mastectomía y extraerse los ovarios y las trompas de Falopio tras averiguar que carga con el gen BRCA 1, que incrementa significativamente las posibilidades de tener tanto cáncer de mamas como de ovarios.

“Perdí a mi madre y a mi abuela muy joven, por lo que hace más de una década decidí someterme a una doble mastectomía. Fue mi elección y no digo que todo el mundo deba tomar ese camino pero es importante tener la opción. No me arrepiento de haberlo hecho. Cualquiera que haya pasado por algo así se siente vulnerable y solo. Hay algo particular sobre el cáncer femenino porque afecta el modo en que te sentís como mujer”, detalló la actriz en septiembre de este año en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentó el film.

Angelina Jolie junto a Marcheline Bertrand, su madre, quien murió como consecuencia de un cáncer de mama y ovario Grosby Group

“Cuando leí el guion creí tener una idea de para dónde iría Maxine cuando se conoce su enfermedad, pero no me imaginé que terminaría del modo en que termina. No creí que el deseo formaría parte del film. Es importante vivir y ser deseable como mujer y para los que aman a una mujer también es importante que lo sepan”, dijo Jolie, quien además se emocionó cuando le preguntaron qué pensaría su madre sobre el film en el que su personaje usa un collar que le pertenecía.

“Me resulta muy difícil hablar sobre mi madre. Maxine la habría amado. En la película usé su collar y sus cenizas. Pensé mucho en ella mientras estábamos filmando. Creo que todos en esta sala se han sentado alguna vez en una habitación de hospital. Tal vez algunos de ustedes pasaron por cosas aún más duras. En el rodaje pensaba en esos momentos y deseaba que mi madre hubiese tenido una comunidad. Deseo que ella hubiera podido hablar abiertamente sobre todo esto como yo lo estoy haciendo ahora y que la gente fuera tan receptiva con ella como lo es conmigo. Mi madre le habría aconsejado a Maxine que viviera día a día concentrada en la vida misma”, concluyó la actriz entre lágrimas.