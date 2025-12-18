Iron Maiden 2026 en Argentina: cuándo y dónde tocan y cómo comprar las entradas

Iron Maiden confirmó su regreso a la Argentina como parte del Run For Your Lives World Tour, una gira que celebra sus 50 años y que, según el anuncio, llega con “la producción más espectacular” y un setlist centrado en canciones de sus primeras décadas, con foco en los primeros nueve álbumes de la banda liderado por Bruce Dickinson.

La cita en Buenos Aires es en el Estadio Huracán: el show del 20 de octubre de 2026 ya figura como agotado y se agregó una nueva función para el 21 de octubre. La venta de entradas está indicada “únicamente” a través de Livepass, con preventa para clientes de un banco y venta general en fechas y horarios ya informados.

Programación y puntos destacados del show

El anuncio anticipa un setlist con clásicos del período inicial de la banda. Bruce Dickinson destacó temas como “Hallowed”, “Run To The Hills”, “The Trooper”, “The Number Of The Beast”, “Powerslave”, “2 Minutes”, “Wasted Years” y canciones extensas como “Rime of the Ancient Mariner” y “Seventh Son”.

Como banda invitada para Huracán figura La H No Murió, el proyecto tributo vinculado a Hermética liderado por Claudio O’Connor (voz) y Tano Romano (guitarra). El grupo local celebra el 35° aniversario de Ácido Argentino y completa su formación con Karlos Cuadrado (bajo) y Javier Rubio (batería), también integrantes de Malón.

Cuándo y dónde es Iron Maiden en Argentina

Fechas: martes 20 octubre ( agotado) y miércoles 21 de octubre de 2026

( y Dónde: Estadio Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544, Parque Patricios, CABA.

El precio de las entradas y cómo comprarlas

Localidades y precios (no incluye cargo por servicio)

Cabecera: $90.000

$90.000 Campo (con acceso a platea baja): $145.000

$145.000 Platea preferencial: $190.000

$190.000 La compra está indicada únicamente a través de Livepass

a través de Livepass Preventa: desde el martes 16 de diciembre de 2025 a las 13.00 ( con 6 cuotas sin interés )

) Venta general: desde el jueves 18 de diciembre de 2025 a las 13.00 (con 6 cuotas sin interés)

Fechas del Run For Your Lives World Tour 2026 en América Central y del Sur

