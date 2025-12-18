Iron Maiden 2026 en Argentina: cuándo y dónde tocan y cómo comprar las entradas

La banda celebra 50 años con Run For Your Lives y tocará el 20 y 21 de octubre de 2026 en el Estadio Huracán; entradas por Livepass
- 3 minutos de lectura'
Iron Maiden confirmó su regreso a la Argentina como parte del Run For Your Lives World Tour, una gira que celebra sus 50 años y que, según el anuncio, llega con “la producción más espectacular” y un setlist centrado en canciones de sus primeras décadas, con foco en los primeros nueve álbumes de la banda liderado por Bruce Dickinson.
La cita en Buenos Aires es en el Estadio Huracán: el show del 20 de octubre de 2026 ya figura como agotado y se agregó una nueva función para el 21 de octubre. La venta de entradas está indicada “únicamente” a través de Livepass, con preventa para clientes de un banco y venta general en fechas y horarios ya informados.
Programación y puntos destacados del show
El anuncio anticipa un setlist con clásicos del período inicial de la banda. Bruce Dickinson destacó temas como “Hallowed”, “Run To The Hills”, “The Trooper”, “The Number Of The Beast”, “Powerslave”, “2 Minutes”, “Wasted Years” y canciones extensas como “Rime of the Ancient Mariner” y “Seventh Son”.
Como banda invitada para Huracán figura La H No Murió, el proyecto tributo vinculado a Hermética liderado por Claudio O’Connor (voz) y Tano Romano (guitarra). El grupo local celebra el 35° aniversario de Ácido Argentino y completa su formación con Karlos Cuadrado (bajo) y Javier Rubio (batería), también integrantes de Malón.
Cuándo y dónde es Iron Maiden en Argentina
- Fechas: martes 20 octubre (agotado) y miércoles 21 de octubre de 2026
- Dónde: Estadio Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544, Parque Patricios, CABA.
El precio de las entradas y cómo comprarlas
Localidades y precios (no incluye cargo por servicio)
- Cabecera: $90.000
- Campo (con acceso a platea baja): $145.000
- Platea preferencial: $190.000
- La compra está indicada únicamente a través de Livepass
- Preventa: desde el martes 16 de diciembre de 2025 a las 13.00 (con 6 cuotas sin interés)
- Venta general: desde el jueves 18 de diciembre de 2025 a las 13.00 (con 6 cuotas sin interés)
Fechas del Run For Your Lives World Tour 2026 en América Central y del Sur
Octubre 2026
- 2: México City, México — Estadio GNP Seguros
- 5: San Salvador, El Salvador — Estadio Jorge “Mágico” González (invitados: The Raven Age y Souls of Steel)
- 8: San José, Costa Rica — Estadio Nacional (invitados: The Raven Age)
- 11: Bogotá, Colombia — Vive Claro (invitados: The Raven Age)
- 14: Quito, Ecuador — Estadio Atahualpa (invitados: The Raven Age)
- 17: Lima, Perú — Estadio Nacional (invitados: The Raven Age)
- 20 y 21: Buenos Aires, Argentina — Estadio Huracán (invitados: La H No Murió)
- 25: São Paulo, Brasil — Allianz Parque (invitados: Alter Bridge)
- 31: Santiago, Chile — Estadio Nacional (invitados: Mammoth y Nuclear)
