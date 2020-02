El músico tiene "compromisos críticos" en relación a su proceso de rehabilitación

25 de febrero de 2020

James Hetfield, cantante de Metallica, lucha desde el año pasado contra sus adicciones y aún se encuentra en un período de rehabilitación. Ahora l a banda canceló su participación en los festivales Sonic Temple y Louder Than Life debido a que el artista norteamericano tiene "compromisos críticos en esas fechas", como parte de su "esfuerzo continuado" para recuperarse. "Estamos trabajando con los promotores para que les devuelvan el dinero o les ofrezcan un intercambio. Les pido perdón a cada uno de ustedes", señaló el músico a través de las redes sociales oficiales de la banda.

"La realidad es que no prioricé mi salud en este último año de gira y ahora sé que lo primero es mi estado mental. No quiero dejar mal a nadie en el equipo y la familia de Metallica, yo solo me comprometí con esto. Mirando el lado positivo, mi terapia marcha bien. Era absolutamente necesario para mí cuidar de mi integridad mental, física y espiritual", continuó Hetfield. El espacio de Metalica en esos festivales será ocupado por Red Hot Chili Peppers y Tool.

Hetfield entró a rehabilitación en septiembre último. En su momento, la banda tuvo que cancelar una serie de recitales en Australia. "Como la mayoría de ustedes probablemente sabe, nuestro hermano James ha estado luchando contra la adicción durante muchos años", explica luego, y termina informando: "Ahora, desafortunadamente, tuvo que volver a ingresar a un programa de tratamiento para trabajar nuevamente en su recuperación", confirmaron en su momento en un comunicado.

Finalmente, los primeros días de enero, el artista apareció en un evento de autos antiguos, donde entregó parte de su colección privada y habló con la gente. También aprovechó para mencionar a sus oyentes del Cono Sur: "Estoy deseando regresar para tocar y ver a todos nuestros geniales fans sudamericanos en abril. Y, por supuesto, tocar en The Epicenter en Charlotte, Welcome to Rockville en Daytona y Aftershock en Sacramento. Cada uno de esos sets serán algo único".

El grupo de rock californiano tiene pactado tocar en la Argentina el 18 de abril, en un recital que ocurrirá en el Campo Argentino de Polo. A la banda, que tocará frente a un predio con todas sus localidades agotadas, la acompañará como soporte Greta Van Fleet, el grupo de Michigan que tocó en Lollapalooza 2019, así como la argentina Carajo. Este recital sucede en el marco de la gira sudamericana del World Wired Tour, que también incluye paradas en Brasil y Chile.