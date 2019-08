Confirmado: Metallica vendrá a la Argentina en abril de 2020

Metallica en su última gira

Hace dos años Metallica fue uno de los brillanes cierres del festival Lollapalooza, pero sus fanáticos se quedaron con gusto a poco. Finalmente ahora se confirma el regreso de la banda para presentarse el 18 de abril 2020 en el Campo Argentino de Polo. El World Wired Tour de Metallica llega como parte de su etapa sudamericana que incluye Brasil, Chile y nuestro país. La banda vendrá con un invitado especial: Greta Van Fleet, que sorprendió en la última edición del Lolla.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo vienen a presentar su último disco Hardwired... to Self-Destruct, editado en 2016. Desde ese momento comenzaron una gira mundial con más 150 shows que comenzó en octubre de 2016 y se convirtió en uno de los diez tours más taquilleros de todos los tiempos. El repertorio de este espectáculo fue cambiando en estos años, pero durante lo que va de 2019 el grupo incluyó dentro de su lista de temas canciones como "Hardwired", "Seek & Destroy", "Harvester of Sorrow", "Welcome Home (Sanitarium)", "Now That We're Dead" ,"Dream No More", "For Whom the Bell Tolls", "Halo on Fire", "Am I Evil?", "Creeping Death" ,"Moth into Flame", "Sad but True" "One" y clásicos como "Master of Puppets".

Las entradas para el concierto saldrán a la venta a partir del martes 20 de agosto a las 10 de la mañana por la plataforma AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados en Preventa 1 desde $2500 más el service charge. Una vez agotada la Preventa 1 se pasará automáticamente al precio de Preventa 2, y así sucesivamente. También habrá una preventa exclusiva con Tarjeta Santander desde el martes 20 al lunes 26 de agosto inclusive o hasta agotar el stock de 25.000 entradas. Los tickets que se pueden comprar en 3 cuotas sin interés cuestan desde $833 más la recarga por el servicio.

También se podrán comprar tickets en efectivo en todos los puntos de venta durante todo el período de venta de entradas.

El concierto de Metallica en la Argentina es presentado por Flow Music Experience, la nueva plataforma de shows en vivo de Telecom, y cuyo streaming en vivo se podrá disfrutar a través de Cablevisión Flow.