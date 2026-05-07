Boom Boom Kid vuelve a Niceto Club: cuándo toca y cómo comprar entradas

Boom Boom Kid vuelve a subirse al escenario de Niceto Club con una fecha especial para su público. El show será el domingo 17 de mayo, a las 20, en la sala de Palermo, donde el artista repasará un universo musical ligado al punk independiente, el hardcore, la autogestión y una forma de vivir la escena alternativa desde la comunidad.

La presentación se anuncia como una nueva oportunidad para reencontrarse con una de las figuras más queridas de la cultura independiente argentina. Con más de dos décadas de recorrido, BBK mantiene una relación sostenida con distintas generaciones que lo siguen por sus canciones y su estética visual.

Una noche de punk, comunidad y espíritu independiente

En vivo, Boom Boom Kid suele construir una experiencia de alto voltaje: canciones que funcionan como himnos para su público, momentos de descarga colectiva y un vínculo directo con una escena que lo reconoce como referencia del punk independiente latinoamericano.

Con más de dos décadas de recorrido, BBK mantiene una relación sostenida con distintas generaciones que lo siguen por sus canciones y su estética visual Gentileza

La fecha en Niceto Club apunta a ese clima de ritual compartido. La propuesta combina clásicos, intensidad, sensibilidad y una celebración de la autogestión como marca de identidad artística.

El show será una nueva oportunidad para volver a conectar con el universo de BBK, una figura que construyó una identidad propia dentro de la escena alternativa argentina, con canciones, estética visual y mensajes atravesados por la libertad, la empatía y la resistencia emocional.

Cómo comprar entradas para Boom Boom Kid en Niceto Club

Las entradas para Boom Boom Kid en Niceto Club se consiguen a través de la ticketera oficial Venti. El valor informado es de $15.000.

Boom Boom Kid vuelve a subirse al escenario de Niceto Club con una fecha especial para su público Gentileza

El paso a paso para comprar es el siguiente:

Ingresar al link oficial del evento en Venti.

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Cuándo y dónde toca Boom Boom Kid en Buenos Aires