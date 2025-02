Miguel Mateos celebra el 40 aniversario de Rockas vivas y Enrique Bunbury confirmó un show en la Argentina

A casi 40 años del lanzamiento de Rockas vivas, Miguel Mateos celebrará el aniversario del memorable álbum con un show que será el jueves 3 de julio en el Movistar Arena de Buenos Aires. La preventa exclusiva de entradas para clientes Movistar ya está disponible en la web del estadio. La venta general se habilitará a partir del 21 de febrero a las 13, a través del mismo sitio web.

El 5 de agosto de 1985, Zas subía al escenario del Luna Park para presentar un disco en vivo, Rockas vivas, que había sido grabado apenas unos meses antes en el Teatro Coliseo. Una función que se multiplicó por cuatro y un álbum que disparó sus ventas hasta convertirse en el más vendedor de la historia en la Argentina, al menos hasta El amor después del amor, de Fito Páez. “Con Fito nos pusimos de acuerdo para que no fuera un punto de discordia entre nosotros”, bromeó Mateos en una entrevista con LA NACIÓN. Cuatro décadas más tarde, Miguel Mateos se prepara para homenajear a ese disco y a Zas , la banda que supo liderar junto con su hermano Alejandro.

El éxito de “Tirá para arriba”

La canción “Tirá para arriba” apareció originalmente en Tengo que parar, el tercer disco de Miguel Mateos/Zas, lanzado en 1984, cuando la recuperación de la democracia era todavía un hecho reciente y el rock argentino empezaba a florecer, ya sin la presión de la censura y con la posibilidad de delinear un horizonte más optimista. Fue un momento liberador y expansivo en el que empezaba a dibujarse un mapa cultural donde el rock era un paisaje más. Pero el tema se transformó en un suceso imparable recién un año más tarde, después de que Mateos llenara cuatro veces el Teatro Coliseo y editara de inmediato Rockas vivas (1985), que vendió medio millón de copias, un récord para el asombro.

Mateos tuvo la capacidad de sintonizar con el humor social marcado por el recuerdo de un pasado reciente doloroso (“Sigo siendo un gato en la ciudad”, decía, citando una canción propia para metaforizar el temor provocado por el clima represivo de la dictadura) pero también deseoso de seguir adelante, aun cuando el destino no estuviera del todo claro (“Tirá para arriba, tira / Si no ves la salida / No importa, mi amor / No importa, vos tirá”).

“La época de ‘Tirá para arriba’ fue un gran momento del rock argentino. Yo me sentía parte de un movimiento, con los Moura, con Los Abuelos, con Soda... Teníamos en común una forma de encarar la música, un espíritu de renovación”, reflexionó el músico que promete seguir cautivando al público con aquellos hits.

Enrique Bunbury anunció un show en Buenos Aires

Por otra parte, el músico español anunció que se presentará el 27 de septiembre en el Estadio Ferro en el marco de su Huracán Ambulante Tour 2025 . “Podremos celebrar con todos vosotros la primavera austral con el show que servirá de cierre del tour. Ahora sí, podemos decirlo con alegría, queridos argentinos: ¡Nos vemos en unos meses!”, celebró Bunbury junto al anuncio en redes sociales. Las entradas para el show ya están disponibles a través de enigmatickets.com.

A principios de 2022, el exlíder de Héroes del Silencio anunció que padecía un problema en su garganta y cuerdas vocales, que le impediría seguir dando shows en vivo luego de casi 40 años de carrera. “Llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender”, contó el músico en su momento. “Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, agregó.

Sin embargo, tras 19 meses de retiro, en diciembre de 2023 Bunbury brindó un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires y emocionó a sus fans. “Hoy estoy en el mejor lugar en el que podría estar, increíblemente bien acompañado por todos ustedes. Les estoy muy agradecido porque esta noche es para mí muy especial”, destacó aquel día ante el público argentino.

