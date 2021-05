Miranda!: “Estamos contentos de arruinar el rock nacional”

“Vamos a hacer un Zoom por los 20 años de Miranda!”, se ríe Ale Sergi sobre el contexto en el que al grupo que lidera junto a Juliana Gattas le tocó celebrar sus dos décadas de existencia. Después, retomando la respuesta y un poco más en serio, explica que no tienen apuro y que si tienen que festejar los 21, 22 o 23 “tampoco hay problema”. Entonces, Juliana responde, otra vez sacándole peso al asunto: “Se pueden hacer un montón de chistes si festejamos los 21: ‘Ahora Miranda! es mayor de edad’”.

Con esa informalidad y desestructuración, Miranda! lanzó Souvenir, un nuevo disco de estudio conformado por 10 canciones que reafirman la impronta pop del grupo. Una marca de estilo que, lejos de sonar anquilosada, sigue aportando frescura a la escena. Tanto desde el título como desde la portada a cargo de Alejandro Ros -ambos vestidos como gauchos completamente de blanco-, Ale Sergi y Juliana Gattas se asumen como parte de la tradición de la música argentina y afirman que para mantener viva esa tradición hay que “renovarla”.

-¿Cuándo apareció esa lectura de verse a ustedes mismos como parte de la tradición?

Ale Sergi: –En verdad, lo pensábamos como que nos parecía graciosa la idea de que podamos sentirnos parte de la tradición de la música argentina y representarla con una imagen que estuviera absolutamente en la antípodas del tecno-pop, que es lo que hacemos. Porque no es una música que nació acá pero sentimos que lo hacemos a nuestra manera y tiene nuestro toque y por eso nos sentimos un souvenir de la música de acá. Representamos al país cuando viajamos. Es más bien mantener viva la tradición renovándola, con absoluto respeto. Si algo se mantiene tanto tiempo es cultura y eso es tradición, no siento que sea solamente folkore y tango. (Gustavo) Cerati, Charly (García), Babasónicos, son parte de la tradición y con el tiempo serán Duki, Paulo Londra, Lali y Tini. Tradición no es solo lo que nos enseñaron en el colegio. Y a la vez somos absolutamente conscientes del delirio que eso significa.

Juliana Gattas: –Está esa lectura, pero es después del arte. Primero está el arte que es más lúdico, como un juego, y después se desprenden los significados. El título lo tenía Ale hace un montón y nos juntamos a cenar con Ale Ros y el título le sugirió, en vez del souvenir de la fiesta, el de un viaje. Nos pidió que le compráramos souvenirs en los viajes. Le trajimos un hipocampo de Mar Del Plata y nos metimos en Mercado Libre a ver otros más bizarros. Y así encontramos unas estatuillas de gauchos. Nos sugirió hacer algo así, pero de charol y látex. Después, cuando desglosamos la imagen sí nos vimos como que somos un souvenir de la música de este país. Y se entiende que somos nosotros cuando escuchás una nota o ves una imagen nuestra. Hay muchas marcas personales que nos hacen típicos. Somos un un souvenir de nosotros mismos y de nuestro país.

El souvenir autóctono de Miranda! Santiago Gallo Bluguermann

-¿Y no hay un peligro en ser autoconscientes de eso para una banda tan desestructurada como ustedes? ¿Pensarse a sí mismos no atenta contra el desparpajo de Miranda!?

Gattas: –Yo no veo el peligro pero así me va (risas).

Sergi: –De alguna manera, el empezar a pensarnos a mí me parece divertido igual. Porque de algún modo, nunca tomamos conciencia del todo del camino recorrido, pero cuando es tan largo tomás conciencia porque no te queda otra. A los diez años nos pasó de hacer Magistral. Fuimos a La Voz (Argentina), veníamos de hacer el Maipo y hasta ese momento se sentía como el primer día que nos juntamos en el monoambiente a grabar y dábamos los primeros conciertos, que eran un evento atrás del otro. Ahora pasaron veinte años y es lo mismo, reflexionamos sobre eso. No nos corta la onda divertida porque lo que pensamos no nos amarga, nos pone contentos todo lo que logramos y conseguimos. Nunca fuimos de hacer ese tipo de análisis, tal vez porque...no sé por qué. No sé si es a propósito, desde el primer día dijimos: “No hagamos muchos planes y vamos viendo de a poquito por dónde nos lleva el camino”, y por eso estamos así. Ojalá pudiéramos seguir fluyendo sin pensar en nada porque es lo más natural.

-Esa forma de manejarse también los hace adaptarse fácil a los contextos. El disco nuevo tiene 10 temas y 5 ya los habían adelantado. ¿Es una forma de adaptarse a estos tiempos de singles y discos cortos?

Sergi: –Ninguno de los dos somos muy fanáticos de las obras muy extensas, ya sean conciertos o discos. Medio que ahora se da así en estos tiempos y para el estilo nos parece más productivo ser breves. La dinámica ha cambiado, si sacamos todo junto se pierde. Tratamos de encontrar la mejor forma de darles las canciones a la gente. Es la primera vez que sacamos un disco con 5 canciones ya estrenadas.

Gattas: –Yo creo que tanto como banda como personas somos pocos quejosos. No nos detenemos ni en la utilidad de la queja genuina ni en la pose de la queja, que si hiciéramos otra música podría quedarnos muy bien. Creo que somos medio positivos, si se quiere, y prácticos. Y esta forma de escuchar música nos sienta bien. Antes capaz por la piratería no nos vimos beneficiados. Pero siempre pensamos en que nos gusten todas las canciones, por respeto al disco y al show. Desde el inicio pensamos así. Si a un tema le iba bien, lo teníamos en todos lados. No hemos sacado discos de “no canciones”, con temas de transición, intros, outros o delirios. Todas se valen por sí mismas y se tienen que defender en un show, en un videoclip y deben poder ser singles.

"Al hit lo hace la gente", entiende Ale Sergi

-Cada canción de Miranda! parece ser un hit en potencia.

Sergi: –Pero al hit lo hace la gente, lo que sí podemos hacer nosotros es la mejor grabación posible en el aspecto técnico y de la claridad de consecuencia con nuestra carrera. No vamos salir a hacer algo que deje a todos desconcertados y que no tenga un sustento real más que el puro desconcierto; no es la nuestra esa. Siempre tratamos de pararnos en lo que hemos hecho y ser conscientes de la propuesta que viene haciendo Miranda! desde hace 20 años y no modificarla porque sí. Los cambios que hemos hecho tienen que ver con un deseo real y porque sentimos que son cosas que se acompañan bien juntas. Las canciones siempre tuvieron que tener valor por sí mismas desde el primer demo que hicimos. Queremos que todas sean un súper hit pero antes queremos sentir que hay una claridad, nosotros vamos a buscar al oyente, no esperamos que nos descubra. Golpeamos la puerta de cada oído para que nos escuchen, así fue Miranda! desde siempre, es una actitud que nos diferenció de la actitud rockera, que es más reacia a ir a ciertos lugares o pensar en qué pasa si me escucha tal público. Nosotros desde el comienzo fuimos a la televisión y aprovechamos el circuito del rock también: Cemento, el Roxy y Cosquín Rock. Cada uno hace lo que quiere, pero nunca elegimos dónde mostrar nuestra música. Si no se desfigura lo que estamos mostrando, cualquier medio es bienvenido.

Miranda! cumple 20 años y lo festeja con nuevo disco, Souvenir Santiago Gallo Bluguermann

-Va en contra de la naturaleza de Miranda! renegar del éxito.

Sergi: –Siempre fue así. Nunca entendí los grupos que tienen un hit y no lo quieren tocar. No los voy a juzgar, pero si tengo un éxito y la gente nos lo pide... ¡Toquémoslo! Lo pensamos así.

Gattas: –Lo del encierro y los no shows también fue una puesta a prueba de esto. Podés decir: “el streaming es una mierda”, pero nosotros abrazamos cada oportunidad de tocar como sea. Siempre le tuvimos ganas a los escenarios, desde que nos conocimos. Tal vez Ale, a que le den bola a la música y el audio, y yo a los escenarios. Esa energía combinada es muy explosiva y corre más rápido que las poses o lo cerebral.

Miranda! Santiago Gallo Bluguermann

-¿Se puede explicar también que hayan surgido como un grupo divertido en pleno 2001? Era difícil divertirse y poner a bailar a la gente en ese contexto...

Sergi: –Y sí. Pero nos divertimos igual. La verdad es que no encontrábamos otra manera de hacerlo y expresarlo, lo mismo que ahora. Con el tiempo, cada artista va descubriendo su voz, y nosotros la encontramos ese año con Miranda! Juliana venía cantando por su cuenta y yo por la mía, hacíamos música diferente y por algún motivo cuando nos encontramos con Juliana, pero también con Lolo y Bruno, sentíamos que era nuestra manera. Nuestro aporte al bajón general era traer alegría. Y no por la frivolidad de la alegría, porque para mí transmitir alegría y alejarte de los inconvenientes con una canción no es lavar la cabeza de la gente sino cargarla de pila y positividad. Cuando escuchaba a Virus, Soda Stereo, las Viudas y Los Twist, la crítica de los conservadores decía que era música plástica y era solo para divertirse. Hasta hay un personaje que hace parodia a que solo hace música para divertirse, como si eso fuera gracioso. Y en verdad a mí ese “solo para divertirse” no me parece tan poca cosa. Me parece enorme poder tener un momento así y ahora que no tenemos esparcimiento y fiesta estamos todos extrañando la diversión como locos y eso también es una postura política: pararse de este lado y decir: “estamos acá para hacerte bailar”.

Gattas: –Yo creo que tiene que ver con eso que nos preguntaste y quedamos medio en offside y es que no pensamos tanto. No pensamos ahora y mucho menos hace 20 años. Nos dejamos llevar por una cosa orgánica del deseo de fiesta nuestro y eso se contagió. En el comienzo fue un impulso de las ganas que nos daban y que nos fue bien una vez y eso nos dio impulso para la segunda, y así durante años. Sentir que poníamos nuestro demo en una fiesta y nadie venía a sacarlo o que nuestros amigos volvían a nuestros shows. Después, en algún momento paramos y dijimos: “direccionemos esto, capitalicemos esto que somos”.

-¿Y cómo manejaron las agresiones más machistas y homofóbicas? Ahora están más curtidos pero en su momento no debe haber sido fácil.

Gattas: –Pienso que fue todo parte del mismo impulso. Insistimos sobre algo aunque pasaran cosas equis, como el prejuicio y qué sé yo. La bola disco y el maquillaje es más fuerte siempre, es más libre. Siempre tenemos el corazón ahí donde nos amaron por primera vez. Haber crecido en ese contexto nos protegió muchísimo. En shows fueron muy pocas las veces que hayamos sentido el golpe del público. Después fue mas de comentarios en redes sociales, que no duele tanto. O sí, pero el momento de la verdad son los shows y los discos. Y ahí siempre sentimos que tuvimos lugar.

Sergi: –Yo entiendo que cuando algo causa impacto tiene que haber comentarios absolutamente enojados con el asunto. No podría pasar que salga un grupo nuevo y que de repente todos estén de acuerdo en que es buenísimo y que es lo mejor que hay. A nosotros nos pasó que nos decían: “ustedes están arruinando el rock nacional”, y yo estaba re contento de arruinar el rock nacional. Porque está genial. ¿Desde cuándo el rock tiene que ser algo que no se arruina? El rock es una ruina, tiene que estar roto siempre porque cuando se arregla ya no es más rock. Si bien nosotros vamos por el pop y la filosofía rockera nunca la compartimos, sí nos encanta esa música y vamos a ver recitales de rock, venimos de ahí y es lo que escuchamos. Pero hay una filosofía conservadora de que no se puede romper el rock y entonces se rompe solo. O no se rompe, pero se añeja y se reseca y se termina quebrando, que es más o menos lo que ha pasado porque ahora son otros los estilos que gobiernan. Los más chicos escuchan el género urbano, y cumbia pero en el rock está difícil la renovación. Y creo que es un poco por esa actitud de querer preservar lo que jamás se debería haber preservado.