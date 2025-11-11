La revelación de Ale Sergi sobre el cover de “Tu misterioso alguien” de Dua Lipa: el primer llamado, el rechazo y la emoción total

La visita de Dua Lipa en la Argentina fue de esas que causaron una revolución. Y es que no solo comió carne, tomó helado, fue a La Bombonera vestida con la camiseta celeste y blanca y recorrió el Malba, sino que además habló en español y cantó no uno, sino dos temas de artistas locales. El viernes 7 y el sábado 8 de noviembre se presentó en el estadio Más Monumental con el Radical Optimism Tour, ante una multitud que cantó, bailó, saltó y se emocionó con ella. Durante su segundo show hizo delirar al público con su interpretación de “Tu misterioso alguien”, de Miranda! Su cover se volvió viral y el propio Ale Sergi reveló cómo se gestionó la aclamada performance y por qué no pudieron subirse al escenario con ella.

Cada vez que visita un país, Dua Lipa acostumbra a cantar una canción de algún artista local. En su primera noche en Buenos Aires interpretó “De música ligera” de Soda Stereo y en la segunda “Tu misterioso alguien”, de Miranda! “La versión que ni siquiera nos animamos a soñar”, comentó en Instagram el grupo liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas. “En shock total” y “Todavía no nos recuperamos de esto”, agregaron, además de compartir videos del cover que hizo la cantante británica de su canción lanzada en 2010 como parte del álbum Miranda es imposible!

La versión de Dua Lipa de "Tu misterioso alguien"

En medio de la revolución, el lunes 10 de noviembre, Ale Sergi habló con Vuelta y media (Urbana Play) y contó cómo Dua Lipa llegó a interpretar en vivo su canción. “Hace dos semanas nos llamaron para ver si podíamos ir a cantar y nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Dijimos ‘bueno, nada, nos la perdemos’. Y después, el mismo día del concierto, cuando estábamos ya preparándonos para nuestro show, vimos un par de videos que llegaban de que la había tocado en la prueba de sonido. Pero por las dudas no quisimos cantar victoria”, reveló el músico. Y es que, horas antes del segundo concierto, algunas personas publicaron en las redes sociales videos de la prueba de sonido en los que se pudo escuchar a la cantante interpretar “Tu misterioso alguien”.

La reacción de Miranda! al escuchar "Tu misterioso alguien" en la voz de Dua Lipa

“¿Ustedes no sabían,cuando los invitaron no les dijeron ‘che, va a hacer ‘Tu misterioso alguien’, vengan?“, comentó Sebastián Wainraich, sorprendido. Sergi le explicó que la propuesta original era que cantaran juntos. Si bien le aseguraron a la producción que para ellos era un honor la invitación, le dijeron que no podían, bajo ningún punto de vista, cancelar sus compromisos en Chile. Sin embargo, fantasearon con que la británica cantara igual la canción y el sueño se convirtió en realidad.

Cuando terminaron su show en el país vecino, Juliana le dio un abrazo para celebrar que Dua Lipa cantó su canción. Fue ahí cuando se enteró lo que acababa de suceder en Buenos Aires. “No lo podíamos creer”, aseguró Sergi.

Dua Lipa se presentó el 8 y 9 de noviembre en el estadio de River con el Radical Optimism Tour gentileza

Asimismo, destacó el respeto y compromiso con el que la artista británica abordó su tema. “Lo valoré un montón. Cuando lo escucho digo ‘mirá, se la re escucharon, sacaron el arreglo”, señaló. “Que nos elija a nosotros junto con Soda Stereo... no te la puedo creer”, reflexionó.

A su vez, se mostró feliz con la reacción del público, que cantó su tema a todo pulmón. “Estamos teniendo un año re lindo y esto sí que es muy inesperado. Es una canción que ya cantaron Andrés Calamaro, Luck Ra y Dua Lipa. Es espectacular como la cantan todos. A mí me encanta, nos pone muy contentos esto”, aseguró.