“Tu misterioso alguien”: la curiosa historia detrás de la canción olvidada de Miranda! que conquistó a Dua Lipa

Durante las últimas décadas, la industria musical parece estar más pendiente en crear hits que en cimentar carreras de artistas que puedan mantenerse en el tiempo. Todo debe darse con una rapidez no apta para personas con vértigo. Por eso, muchas veces cuando un tema no “estalla” en las plataformas, parece quedar condenado al olvido. Sin embargo, hay canciones que no tienen pasta de hit momentáneo sino de futuros clásicos. Y allí quedan, a la espera del momento justo para que el mundo los redescubra y los valore en todo su esplendor. Eso pasó con “Tu misterioso alguien”, el tema de Miranda! que este sábado cantó la mismísima Dua Lipa en su segundo recital en el estadio de River Plate.

Dua Lipa brilló en los dos shows que brindó este fin de semana en River

La cantante británica de raíces albanas y kosovares se presentó por tercera vez en el país, ahora en el marco de su gira Radical Optimist Tour. En esta oportunidad, brindó dos vibrantes recitales, uno el viernes y otro el sábado, y, como ya se volvió costumbre durante esta gira, eligió para cada noche un tema emblemático del país que visita para compartirlo con el público. El viernes, la canción elegida fue “De música ligera”, uno de los temas más famosos de Soda Stereo, incluido en el disco Canción Animal, de 1990. La elección no fue casual: esa fue uno de los temas que le abrieron al trío compuesto por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti las puertas de Latinoamérica y terminaron convirtiendo a la banda en una de las más importantes de la región.

La elección que la cantante tomó el sábado fue más sorpresiva. No eligió un tema de Charly García, ni de Fito Paéz. Tampoco de sus colegas mujeres, como Fabiana Cantilo, Celeste Carballo o Lali, o de nuevas figuras como Wos o Dillom. Dua Lipa brindó una cuidada y respetuosa versión del tema que Miranda! grabó en 2009 y este año se convirtió en clásico.

En el tema, que pertenece al álbum Miranda es imposible!, un hombre dolorido le pregunta a su pareja quién es ese “misterioso alguien” que se ha convertido en su nuevo amor. Y el hecho de que haya cobrado una impensada trascendencia a más de 15 años de haber sido editado, responde a un hecho fortuito.

Este año, Ale Sergi y Juliana Gattas volvieron a formar parte del jurado de La Voz Argentina, esta vez junto a Lali, Soledad Pastorutti y Luck Ra. En el ciclo, además de las clásicas audiciones y shows de los participantes, se mostraron las interacciones entre los coaches durante los tiempos de espera y algunos “shows” improvisados que brindaron entre audición y audición.

En ese contexto, el dúo pop eligió brindar una versión de aquel tema de 2009 y la reacción del público fue sorprendente: lo convirtió en uno de los más escuchados del año. Ante este fenómeno, Sergi reveló en una entrevista qué fue lo que lo inspiró a escribir la letra de la canción.

En una entrevista con el programa Vuelta y Media (Urbana Play 104.3 FM) de Sebastián Wainraich, el músico recordó: “La letra viene un poco de la imaginación y otro poco, no de cosas vividas, pero en mi cabeza me hice esa película más de una vez. Y se me disparó viendo la serie Lost".

Una frase de la serie Lost funcionó como disparador para la canción escrita por Ale Sergi

Sorprendido por esta respuesta, el conductor exclamó: “¿Lost?“. A lo que el cantante explicó. ”Sí, Lost. No tiene que ver con una historia de amor en verdad el disparador de la idea. En un momento de la serie uno de los personajes que se llamaba John Locke se encuentra a otra persona que vivía en la isla y lo tenía como enterrado en una cápsula. La verdad es que no lo recuerdo bien porque la vi hace mucho", narró.

“Y entonces descubren que tiene ahí a alguien escondido y uno de los compañeros de él se refiere a esa persona escondida como ‘tu misterioso alguien’. Y me gustó cómo sonaba esa frase y me la anoté. Me la llevé como una historia como más personal, como cuando te hacés la película de que tu pareja tiene un amorío y vos un poco querés saber y otro poco no querés saber, porque es malo”, continuó analizando su canción, que a 16 años de su estreno sigue siendo un hit.

“Claro, es un poco paranoico el planteo porque todo es producto de la fantasía...”, le respondió Sebastián Wainraich. “Si hay algo que caracteriza a nuestra lírica es la paranoia”, agregó Ale Sergi.