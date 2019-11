Mon Laferte: la chilena de fuertes convicciones que gana terreno con su música

La cantante chilena sigue pidiendo justicia por su país, y dejó su huella en los Latin Grammy Crédito: Instagram

Mon Laferte sorprendió al mundo ayer en la alfombra roja de los Latin Grammy cuando abrió sus sobretodo negro y se mostró en topless ante la mirada de todos los fotógrafos. La cantante chilena posó para mostrar el mensaje que llevaba escrito en su piel: "En Chile torturan, violan y matan".

La compositora radicada en México, que ganó en la categoría de mejor álbum de música alternativo por su disco Norma, está muy comprometida con todo lo que está ocurriendo en su país, y así lo demuestra también en las redes sociales.

Las últimas publicaciones de la cantante son todas sobre Chile. Desde que comenzó la crisis social y política en el país vecino, Laferte no dejó de manifestarse de manera pública sobre el tema con retuits, posteos y videos. Sin embargo, su acto más significativo - incluso "performático"-, y el que definitivamente causó más revuelo, fue la contundente frase que mostró anoche escrita en su propia piel.

En la ceremonia previa, que no fue televisada en vivo, Laferte volvió a poner el foco en la impotencia que siente por todo lo que está pasando en su país. Cuando subió a recibir su premio subrayó: "Esto es para Chile". También leyó una décima de una compatriota cantora, La Chinganera, que dice: "Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia".

Sus redes: una vidriera de mensajes sobre Chile

La cantante sube frases a su Instagram, y también retuitea pensamientos de otros usuarios sobre el tema. Algunas de los mensajes que compartió últimamente fueron: "Saqueo es que Sebastián Piñera haya evadido impuestos lo equivalente a que tú evadas 909 años el metro"; "Yo me armo de libros, me libro de armas"; "Esto no es guerra: nosotros tenemos ollas y ustedes metralletas".

El 10 de noviembre, de hecho, hizo una fuerte declaración en su cuenta de Twitter, luego de que trascendiera el caso de Gustavo Gatica, un estudiante que durante las protestas en el vecino país perdió ambos ojos tras ser severamente herido por balines disparados por Carabineros. "Por favor, toda la gente que cree que está bien arrancarle los ojos a alguien por exigir su derecho a vivir con dignidad, dejen de seguirme. Aquí no son bienvenidos", escribió Laferte.

Orgullosa de haberse convertido en tendencia en el primer puesto en Twitter por su provocadora aparición en los Latin Grammy , también compartió muchos retuits de sus fans, quienes le agradecieron por su valentía.

Su historia y sus banderas: "Soy chilena-mexicana"

Todos los caminos conducen a México. Así fue para Mon Laferte. Tenía 23 años, estaba haciendo un programa de televisión en Chile, y no tenía planes de cambiar su vida. Sin embargo, algo en su interior le pedía un volantazo; fue en ese momento cuando una amiga le contó que se iba a vivir a México, y le preguntó si tenía ganas de sumarse a la aventura.

Así, sin ningún plan, sin saber qué haría cuando llegara al país del norte, la cantante se fue a probar suerte, y terminó asentándose en suelo mexicano por más de una década. "Me siento muy de Viña del Mar, de Valparaíso, que es mi región, donde crecí. Pero, en realidad, no soy nada nacionalista. No me gusta eso de que tienes que ser de un sitio o de otro y de que tu país es mejor que otro, ni que tu comida es mejor, ni que todo lo que hay en tu país es lo mejor que hay", le confesó a LA NACIÓN en una entrevista en julio.

En la misma línea, la cantautora asegura que aunque echa raíces donde se radica, no se casa con la idea de ser solamente de un país: "Me siento encantada donde sea que esté viviendo y me adapto fácilmente. Vivo en la Ciudad de México y la amo, pero también me pasa lo mismo cuando estoy en Los Ángeles, en Nueva York, en Buenos Aires, en Santiago o donde sea. Me encanto con cada sitio".

De todas maneras, como pasó el mayor tiempo de su vida entre Chile y México, siempre expresa su amor por ambos países, declarándose una suerte de "chilena-mexicana".

En México se reencontró con una de sus grandes pasiones: los boleros. Visitó muchos bares donde las parejas bailaban al ritmo de los clásicos de toda la vida. Eso la inspiró y empezó a componer melodías y letras que llegaban a su cabeza sin parar. Después las cantaba con su guitarra en la calle, o simplemente las seguía guardando en sus cuadernos.

Algunos años más tarde firmó un contrato discográfico con Universal Music México y así comenzó su desembarco en la industria de la música. Sus banderas fueron cada vez más claras: ferviente activista del feminismo, vegana, y también se manifiesta en apoyo a los reclamos de la comunidad LGBT.

Norma, un disco muy alternativo que le hizo ganar un Grammy

Norma, el disco que le valió su segundo Latin Grammy -el primero lo ganó en 2017 por su colaboración con Juanes en "Amárrame", como mejor canción alternativa- cuenta nada más y nada menos que su recorrido por el mundo del amor. La chilena nacida en Viña del Mar siempre confiesa en las entrevistas que no ha tenido mucha suerte con las relaciones amorosas, y que canaliza sus emociones en las canciones.

El nombre del álbum es en honor a su abuela, Norma Herrera. "Yo también me llamo Norma, y mi mamá también y por eso decidí nombrarlo así. Lo grabamos todo en una sola toma, en los estudios Capitol de Los Ángeles. Y no sólo tomé ese riesgo, sino que también grabé una salsa, un mambo, una bachata, emulando el sonido de los vinilos, porque soy una melómana".

Laferte es un espíritu libre en muchos sentidos. No se siente parte del mainstream musical: "Siento que soy un proyecto medio extraño. Nunca me han gustado los estereotipos. Siempre me sentí muy fuera de lugar en todas partes. Me identifico con la escena del rock, pero también tengo un costado popular y canto boleros. Nunca me ha gustado ponerme etiquetas. Sencillamente, hago canciones y disfruto la música".

Cabe destacar que la intérprete ya había tenido su gran momento musical en 2014 cuando dio a conocer su tema "Tu falta de querer". En Argentina, de hecho, el nombre de Laferte se hizo aún más popular a partir de una polémica que tenía como involuntario protagonista a ese bolero de desamor: en Twitter, muchos señalaron que Jimena Barón había plagiado el tema en su primer single como cantante, "La Tonta", de 2017. Lejos de sumarse a las especulaciones, la chilena le restó toda importancia a las acusaciones y dio por terminado el asunto.

Mon "LafArte": su costado de artista plástica

La palabra más completa para definirla es "artista", porque Laferte coquetea con más de un costado del mundo artístico. No solamente hace música: dirige sus videoclips, produce su sus letras y melodías, hace manualidades, y pinta cuadros. Dado su perfil multifacético, creó una cuenta de Instagram paralela donde comparte exclusivamente sus creaciones plásticas.

"Toda la vida he pintado, pero nunca había compartido mis pinturas, porque para mí es un hobby, pero ya tengo tanto material que se me ha juntado que toda la gente me dice deberías compartir esto. Entonces me hice esa cuenta alternativa, pero es algo que todavía me da un poquito de pudor", le contó la intérprete a LA NACIÓN.

En la misma entrevista, la cantante le dijo a este medio que toda su creatividad se la debe a su madre: "Mi mamá nunca fue muy estricta en los estudios. Tanto a mí como a mi hermana, siempre nos incitó a que fuéramos personas creativas. Bajaba el volumen al televisor y decía: 'Inventen su historia; si no, no pueden ver más tele'. Entonces teníamos que imaginar nuevos diálogos para lo que veíamos". Y agregó: "No éramos niñas de mucha tecnología. Nunca tuvimos ni Nintendo ni Atari ni ninguno de esos juegos, entonces teníamos que inventar cosas: cantar, aprender a tocar la guitarra".

En definitiva, Laferte llegó al mundo musical para quedarse. Acumula más de dos millones de seguidores en Instagram, seis discos, y una gran cantidad colaboraciones: Jorge Drexler, Gwen Stefani, Plácido Domingo, Julieta Venegas, Los Auténticos Decadentes, Enrique Bunbury, y Juanes, con quien realizó una extensa gira por Estados Unidos que incluyó un concierto en el Madison Square Garden.