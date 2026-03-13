Los headliners del primer día del festival son Tyler, The Creator, Lorde y Turnstile; ¿cómo verlo por streaming?
Este viernes 13 de marzo arranca el Lollapalooza Argentina 2026. Este festival de música atrae a miles de personas al Hipódromo de San Isidro hace más de diez años. En ese sentido, muchos se preguntan cómo es la grilla completa, con los artistas internacionales y nacionales que pasarán por sus escenarios hoy.
Los headliners de esta edición son Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Paulo Londra, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii.
Grilla completa del Lollapalooza Argentina 2026 este viernes 13
En el primer día del festival se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.
A continuación, el cronograma del Lollapalooza Argentina 2026 para este viernes 13 de marzo:
¿Quiénes tocan este sábado 14 y este domingo 15 de marzo en el Lollapalooza Argentina 2026?
En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Ángela Torres, Soledad, TV Girl, Six Sex, Amigo de Artistas, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.
Así queda el cronograma de este sábado 14 de marzo es:
Para la jornada de cierre tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.
Este es el cronograma de este domingo 15 de marzo es:
¿Cómo ver el Lollapalooza Argentina 2026 por streaming?
Quienes no puedan asistir al evento, podrán ver los shows de sus artistas favoritos de forma online. Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos: smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.
Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.
A continuación el canal y horario para ver a los artistas más destacados del Lollapalooza Argentina 2026 este viernes 13 de marzo por Flow:
|Artista
|Día
|Horario
|Canal
Katseye
Viernes 13
19.00
Canal 606
Turnstile
Viernes 13
20.00
Canal 605
Lorde
Viernes 13
21.00
Canal 605
Tyler, The Creator
Viernes 13
22.15
Canal 605
Peggy Gou
Viernes 13
23.30
Canal 606
Los detalles de esta edición Lollapalooza
- El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios.
- La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.
- La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros.
- El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.
