Este viernes 13 de marzo arranca el Lollapalooza Argentina 2026. Este festival de música atrae a miles de personas al Hipódromo de San Isidro hace más de diez años. En ese sentido, muchos se preguntan cómo es la grilla completa, con los artistas internacionales y nacionales que pasarán por sus escenarios hoy.

Los headliners de esta edición son Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Paulo Londra, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

Grilla completa del Lollapalooza Argentina 2026 este viernes 13

En el primer día del festival se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

A continuación, el cronograma del Lollapalooza Argentina 2026 para este viernes 13 de marzo:

Horarios del Día 1 del Lollapalooza Argentina 2026 X

¿Quiénes tocan este sábado 14 y este domingo 15 de marzo en el Lollapalooza Argentina 2026?

En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Ángela Torres, Soledad, TV Girl, Six Sex, Amigo de Artistas, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

Así queda el cronograma de este sábado 14 de marzo es:

Horarios del Día 2 del Lollapalooza Argentina 2026 x

Para la jornada de cierre tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.

Este es el cronograma de este domingo 15 de marzo es:

Horarios del Día 3 del Lollapalooza Argentina 2026

¿Cómo ver el Lollapalooza Argentina 2026 por streaming?

Quienes no puedan asistir al evento, podrán ver los shows de sus artistas favoritos de forma online. Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos: smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.

Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.

A continuación el canal y horario para ver a los artistas más destacados del Lollapalooza Argentina 2026 este viernes 13 de marzo por Flow:

Artista Día Horario Canal Katseye Viernes 13 19.00 Canal 606 Turnstile Viernes 13 20.00 Canal 605 Lorde Viernes 13 21.00 Canal 605 Tyler, The Creator Viernes 13 22.15 Canal 605 Peggy Gou Viernes 13 23.30 Canal 606

Los detalles de esta edición Lollapalooza