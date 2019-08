MTV Awards 2019: de los shows de Taylor Swift y Camila Cabello al blooper de John Travolta Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019 • 10:52

Taylor Swift y Ariana Grande obtuvieron los premios más importantes de los MTV Music Video Awards 2019, que se celebraron anoche en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey.

Taylor Swift mereció la estatuilla de mejor video del año por "You need to calm down", una canción en la que la cantante habla sobre los llamados "haters" de las redes sociales y sobre la necesidad de parar con tanta furia y odio. Por su parte, Ariana Grande se consagró como la artista del año.

Una de las grandes ganadoras de la noche, Taylor Swift Crédito: Agencias

Camila Cabello y Shawn Mendes ganaron por Señorita, como mejor video en colaboración Crédito: Agencias

Como suele pasar en cada edición, la ceremonia de los MTV Awards tuvo un gran despliegue de shows musicales entre los que se destacaron el de Taylor Swift y el de Shawn Mendes y Camila Cabello que cantaron el hit "Señorita".

El show de Camila y Shawn que dio de qué hablar por la pasión que ambos pusieron Crédito: Agencias

John Travolta y Queen Latifah, antes de anunciar un gran premio Crédito: Agencias

La perlita se la llevó John Travolta quien estaba a cargo de entregar el premio a mejor video del año. Cuando nombró a Taylor Swift, y ella y las drag queens que aparecen en el video se subieron al escenario y el actor se confundió y casi se lo da a otra rubia muy parecida a la cantante (Jade Jolie).

MTV Video Music Awards Crédito: Agencias

Miley Cyrus, en los MTV Crédito: Agencias

La sorpresa corrió por parte de Miley Cyrus quien se presentó para cantar de una manera muy emotiva su nuevo hit "Slide Away", tema en el que hablaría de su ruptura con Liam Hemsworth.

Más premios

Rosalía doble ganadora en los MTV Video Music Awards Crédito: Agencias

MTV Video Music Awards Crédito: Agencias

MTV Video Music Awards Crédito: Agencias

El premio a la artista nueva del año fue para Billie Eilish, mientras que la española Rosalía fue reconocida con el premio a mejor video latino por "Con altura".

Los Jonas Brothers no se fueron con las manos vacías Crédito: Agencias

Sophie Turner festejó el premio a Los hermanos Jonas en los MTV Awards Crédito: Agencias

Los Jonas Brothers ganaron en la categoría mejor video pop por "Sucker"; la rapera Cardi B fue consagrada la mejor artista de hip-hop por su canción "Money", y Panic! At The Disco se impuso entre los rockeros con su tema "High Hopes".

Cardi B feliz con su premio en los MTV Video Music Awards Crédito: Agencias

Bebe Rexha, feliz con su premio Crédito: Agencias

Los looks y las extravagancias de la alfombra roja

El último arreglo de Halsey, antes de posar en la alfombra roja Crédito: Agencias

Heidi Klum, sexy Crédito: Agencias

La alfombra roja de los MTV Video Music Awards no pasa nunca inadvertida Crédito: Agencias

Bad Bunny, modo incógnito Crédito: Agencias

Bella y Gigi Hadid, en los MTV Video Music Awards Crédito: Agencias

Camila Cabello en los MTV Video Music Awards Crédito: Agencias