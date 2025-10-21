La curiosa historia del fan más longevo de Taylor Swift: tiene 95 años y montó un club en un asilo de Estados Unidos

La fama de Taylor Swift trasciende fronteras, pero también no distingue edades, es así como un hombre de 95 años de Nebraska se volvió viral por su admiración a la cantante. Frank Uryasz Jr. se declaró swiftie y asegura que una de sus canciones favoritas refleja su propia historia de amor con su pareja, con quien estuvo casado 70 años. Ahora, busca que la artista estadounidense y su prometido, Travis Kelce, los puedan visitar en el asilo para jugar una partida de bingo y hasta darles consejos de un matrimonio duradero.

Cómo un hombre de 95 años de Nebraska se volvió “swiftie”

Frank Uryasz Jr., lidera el club de fans de Taylor Swift en la residencia de ancianos de Remington Heights en Omaha, Nebraska, y asegura que, si algún día la cantante los visita, lo primero que haría sería darle un abrazo y jugar al bingo, informó The Washington Post.

Frank señaló que su canción favorita de Taylor Swift es “Timeless” (Taylor’s Version), que habla sobre una historia de amor que trasciende el tiempo. Esta melodía le recuerda a su propio vínculo de siete décadas con su esposa, Ann “Peach” Uryasz, quien murió en junio de 2019.

Su terapeuta ocupacional, Sarah Zajic, de 32 años, le presentó la música de Swift durante una sesión de terapia. Al principio, la conocía por las retransmisiones de los partidos de los Kansas City Chiefs. Después de escuchar “Timeless”, Frank Uryasz Jr. se identificó como swiftie, destacó The Washington Post.

Desde su residencia en Remington Heights, Nebraska, Frank Uryasz Jr. lidera un club de fans de Taylor Swift (Captura/YouTube)

La canción lo conmovió, y desde entonces decidió compartir la música con sus compañeros. A partir de ese momento, la comunidad creció e incorporó la imagen de Swift en sus actividades cotidianas.

El club de fans que logró formar en el asilo ya cuenta con cien personas

Lo que empezó como un pequeño grupo de 20 personas superó todas las expectativas y alcanzó los 100 integrantes en pocas semanas. Durante las rutinas de ejercicio, los residentes bailan al ritmo de “Shake It Off” y conversan sobre las letras de las canciones mientras comparten anécdotas personales.

Frank cuenta con la aprobación de la directora del asilo, Becky Schindler, quien apoyó la iniciativa de construir un colectivo turístico de cartón con la imagen de Taylor Swift, destacó Telemundo.

Una residencia con decoración inspirada en Taylor Swift

El grupo adornó el lugar con objetos temáticos y recortes de revistas relacionados con la cantante, que reflejan la admiración hacia la artista. Según publicó The Washington Post, los residentes de Remington Heights decoran sus habitaciones con imágenes de la cantante, llevan pines con la frase “Amo a Taylor” y escuchan su música durante las sesiones de fisioterapia y los encuentros sociales.

La residencia se encuentra decorada con recortes y objetos en honor a la cantante (Instagram/@elesquiu)

Frank Uryasz Jr. también personalizó su andador y encabeza las reuniones semanales, en las que abundan los juegos, los bailes y las charlas sobre su ídolo.

El club de fans se reúne durante el bingo los martes por la noche y los miércoles y viernes por la tarde. Este grupo logró unir a los residentes, que antes solían retirarse a sus habitaciones después de cenar y ahora permanecen charlando en el comedor o caminando en el gimnasio al ritmo de las canciones de Swift.

Después de que los medios locales difundieran la historia del club, Frank Uryasz Jr. intenta cumplir su deseo de jugar al bingo con Taylor Swift.

Una carta para la reconocida cantante

Por iniciativa de su terapeuta, el hombre escribió una carta dirigida a Taylor Swift y a Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, invitándolos a pasar por Omaha para una partida de bingo.

La terapeuta ocupacional Sarah Zajic le presentó la música de Swift a Frank durante una sesión de terapia (Instagram/@elesquiu)

En la carta, Frank Uryasz Jr. relata su historia de amor de más de siete décadas y ofrece consejos para mantener un matrimonio duradero. El documento, firmado por toda la comunidad, busca captar la atención de la cantante y lograr una visita que sería histórica para los residentes, consignó The Washington Post.