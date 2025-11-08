Blake Lively versus Justin Baldoni: la actriz reclama 161 millones de dólares en concepto de campaña sucia

El enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni no da señales de tregua. Las estrellas de la película Romper el círculo están enmarañadas en demandas cruzadas, y en medio del que promete ser un juicio notablemente mediático, Blake Lively suma una nueva arista en el enfrentamiento que mantiene con su coprotagonista.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizan Romper el círculo

El portal especializado Variety informó que la intérprete denunció haber sufrido una pérdida de 161 millones de dólares debido a una campaña sucia y de desprestigio de la que fue víctima durante la promoción de Romper el círculo. El desglose al que se llegó hasta esa cifra, según detalla su equipo de abogados, fue el siguiente. Según se indica en el comunicado, Lively perdió 56.2 millones de dólares en ganancias pasadas y futuras vinculadas a la actuación, la producción y ponencias relacionadas. Por otra parte, se informa que su marca de maquillaje, Blake Brown, perdió un estimado de 49 millones.

Por otra parte, su marca de bebidas, Betty Buzz, perdió otros 22 millones debido a la imagen negativa que se construyó alrededor de la intérprete. Por último, el equipo de abogados destaca que también hubo por lo menos una pérdida de 34 millones de dólares, debido al daño ocasionado a su reputación, calculando esa cifra a partir de 65 millones de opiniones negativas publicadas en redes sociales. De ese modo, el total llega a los mencionados 161 millones.

Blake Lively y Justin Baldoni Collage

Según expresó Gregory Doll, uno de los abogados que representa a Lively, esa cifra “es una expresión de deseo”, y luego detalla: “Esto se trata de fijar una suma que resulte importante para que la otra parte se alarme y busque llegar a un acuerdo”.

Blake Lively TIBRINA HOBSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Claro que en la vereda opuesta, el reclamo también ascendió a números impactantes. Los abogados de Justin Baldoni, argumentaron que su cliente perdió cerca de 400 millones de dólares en concepto de daño a su imagen, y por las falsas acusaciones que lo tuvieron como objetivo. Aunque esa demanda fue descartada, dejando a Baldoni en clara desventaja en la sucesión de acusaciones entre él y Lively.

Mientras tanto, el abogado de Baldoni aclaró la posición de su defendido: “La decisión del Tribunal sobre la moción de desestimación no afecta en absoluto a la verdad de que no hubo acoso ni campaña de difamación, y tampoco afecta de ninguna manera nuestra sólida defensa contra las alegaciones de la señora Lively“, explicó. “La fase de presentación de pruebas continúa y confiamos en que prevaleceremos contra estas acusaciones infundadas”.

La presencia de Taylor Swift

Taylor Swift aparece en la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni Instagram Lively | Instagram Swift | Instagram Baldoni

Hace pocas semanas, y en una presentación realizada por el equipo legal que representa a Baldoni, se informó que Taylor Swift estaría dispuesta a declarar. Sin embargo, un comunicado por parte del abogado de la cantante, Douglas Baldridge, aclaró que ella no tiene “ningún rol en este contexto”. De esa manera, el abogado de Taylor dejó en claro que bajo ningún punto de vista Swift prestaría declaración por voluntad propia, sino que solo lo haría en caso de ser citada formalmente, y no tener posibilidad de negarse a ello. Para el equipo legal de Blake Lively, la insistencia de Baldoni por convocar a la artista es un ardid publicitario para distraer la atención de lo verdaderamente relevante, en el marco de la denuncia por acoso sexual realizada por Lively.

Taylor Swift Jordan Strauss - Invision

Sin embargo, oportunamente los abogados de Baldoni acusaron a la esposa de Ryan Reynolds de extorsionar a su amiga, Swift, para que se involucre en su defensa. Los letrados alegaron que Lively le pidió a Swift que borrara todos los mensajes de texto, audio y mails en los que se refieren al conflicto que se presentó durante la filmación de Romper el círculo, la película que protagonizó junto a Baldoni.

"Romper el círculo"

“Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ningún casting ni en decisiones creativas, no compuso la banda sonora, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”, dijo su representante.

“La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, ‘My Tears Ricochet’. Dado que su participación consistió en licenciar una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas, esta citación está diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención del público, creando clickbait sensacionalista en lugar de centrarse en los hechos del caso”, alegó el portavoz.