Murió Andy Gill: el sonido de la guitarra post-punk está de luto

Con su banda Gang of Four se transformó en una gran influencia para REM, RHCP y Kurt Cobain

3 de febrero de 2020

Con su característica guitarra Stratocaster, que solía terminar destrozada Fuente: AP

Andy Gill, el guitarrista de la banda inglesa Gang of Four, cuyo sonido influyó en varias generaciones de bandas post-punk, murió anteayer, a los 64 años. La banda, que tocó en la Argentina en mayo de 2018, anunció la noticia en sus cuentas de redes sociales el sábado pasado. Aún no se conoce públicamente la causa de la muerte, pero señalaron que Gill se encontraba "escuchando mezclas para el próximo disco, mientras planificaba la próxima gira desde su cama de hospital".

La banda lo calificó como "uno de los mejores en hacerlo... lo recordaremos por su amabilidad y generosidad, su temible inteligencia, chistes malos, historias locas y un sinfín de tazas de té. Dio la casualidad de que también era un poco genio", señalaron.

Gill nació en Manchester en 1956, y formó Gang of Four en Leeds en 1976. Influenciado por el guitarrista Wilko Johnson, de la banda Dr. Feelgood, así como por la escena punk de Nueva York, de la que fue testigo después de recibir una subvención para visitar galerías de arte, Gill se alimentó de ese sonido, que luego se traduciría en las líneas de guitarra y chirridos que compusieron la música políticamente cargada de la banda. "Cuando era joven, [Jimi] Hendrix era una gran obsesión, con su estilo fluido, solista, colorido y expresivo", dijo Gill en 2017.

"Pero había más cosas orientadas al groove que me entusiasmaron bastante, muchas cosas de Motown que no son para guitarra. Con Motown, la forma en que se unieron los caminos realmente se metió debajo de mi piel. Y gente como Steve Cropper (guitarrista de funk y soul), un guitarrista rítmico increíble, que fue subestimado ".

Si bien Gang of Four nunca tuvo un éxito entre los 40 principales, canciones como "Natural's Not in It" y "At Home He's a Tourist" se convirtieron en las favoritas de culto; su álbum debut de 1979 Entertainment! fue nombrado por la revista Rolling Stone, en 2003, como uno de los 500 mejores de la historia.

En total, lanzaron diez álbumes, con algunos períodos de pausa durante sus 40 años de historia: Gill fue el único miembro fundador de la banda que duró todo el tiempo. Su álbum más reciente fue Happy Now, de 2019, que fue apoyado por una gira durante todo el año pasado. "La última gira de Andy, en noviembre, fue la única forma en que realmente iba a retirarse; con una Stratocaster alrededor del cuello, gritando y ensordeciendo la primera fila", agregó la declaración de la banda. Es que, en parte, gracias a la interpretación distintiva que tenía de la guitarra de Gill, Gang of Four se hizo enormemente influyente.

"Gang of Four sabía cómo hamacarse entre estilos, les robé mucho", dijo Michael Stipe, de REM; Kurt Cobain describió a Nirvana como "una estafa de Gang of Four and Scratch Acid"; Michael Hutchence, de INXS, los definió como "el arte cuando se encuentra con el demonio a través de James Brown".

Su estilo funky también influyó en Red Hot Chili Peppers. El bajista Flea expresó: "Fue la primera banda de rock con la que realmente me puedo identificar".

Gill terminó produciendo el álbum debut homónimo de los Chili Peppers, y también produjo discos de Killing Joke, Therapy? y The Jesus Lizard, entre otros. Gary Numan fue uno de los que rindieron homenaje, llamándolo "un talento único". The Futureheads, otra banda producida por Gill, dijo: "Trabajar con Andy en nuestros primeros singles y primer álbum nos puso en nuestro camino. Un verdadero caballero".