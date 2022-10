Murió D. H. Peligro, baterista de Dead Kennedys y Red Hot Chili Peppers

escuchar

La noticia causó estupor en el mundo de la música. Este viernes el baterista Darren Henley, conocido como D. H. Peligro murió en su casa de Los Angeles. Según un comunicado oficial que sus allegados hicieron llegar a los medios estadounidenses, el músico fue víctima de un accidente que le había provocado un fuerte traumatismo de cráneo. Tenía 63 años y formó parte de la banda hardcore punk Dead Kennedys y de los Red Hot Chili Peppers.

“ Darren murió ayer en su casa en Los Angeles. Había tenido un accidente y sufrido un traumatismo en la cabeza. Los detalles de su despedida serán anunciados en los próximos días. Gracias por sus pensamientos positivos y palabras de consuelo ”, expresa el comunicado, que fue difundido este sábado.

D.H, Peligro nació en San Luis, Misuri. Su nombre comenzó a sonar fuerte en el mundillo del rock en 1981, cuando comenzó a ocupar el rol de baterista en la banda hardcore punk Dead Kennedys, en reemplazo de Bruce Slesinger. Luego de la disolución del grupo, integró brevemente la formación de sus amigos, los Red Hot Chili Peppers en 1988, aunque no llegó a grabar con ellos ningún disco.

Su ingreso se dio como reemplazo de Jack Irons, y si bien su participación no quedó registrada, sí colaboró en la composición de tres temas del cuarto disco de la banda, Mother’s Milk: “Taste the Pain”, “Sexy Mexican Maid” y “Stone Cold Bush”. Su despedida no tuvo que ver con diferencias artísticas ni personales: Flea y Anthony Kiedis debieron pedirle que abandone el grupo debido a su fuerte adicción a las drogas y el alcohol.

El bajista de la banda californiana, de hecho, se mostró muy compungido por la muerte de su excompañero en su cuenta de Instagram: “ Mi querido amigo, mi hermano, te extraño mucho. Estoy devastado hoy, soy un río de lágrimas, pero toda mi vida atesoraré cada segundo juntos . La primera vez que te vi tocar con los Dead Kennedys en el ‘81 me dejaste boquiabierto. El poder, el alma, la temeridad. Te convertiste en mi amado amigo. Nos divertimos tanto, compartimos tanta alegría, siempre cuidándonos las espaldas. Te amo con todo mi corazón. Eres el rockero más auténtico y una parte crucial de la historia de Red Hot Chili Peppers. Dean Henley, en el lugar en que estés, vivirás para siempre en nuestros corazones, hombre salvaje, portador de alegría, hombre de corazón gigante. Siempre te honraré. Descansa en Paz y libre de todo lo que te restringía”.

Las bandas Nailbomb, SSI, Feederz y Lock Up, la primera banda de Tom Morello, también contaron en algún momento con su presencia. En 2001, volvió a formar parte de Dead Kennedys junto a los miembros originales de la banda, con excepción del cantante Jello Biafra, enfrentado judicialmente con sus excompañeros por cuestiones de derechos y regalías.

Junto a Dead Kennedys participó de los álbumes Plastic Surgery Disasters, Frankenchrist y Bedtime for Democracy,y del EP In God We Trust. En la cuenta oficial de la banda en Instagram, se compartió también un comunicado similar al que llegó a los medios, dando cuenta de su deceso. Junto a una foto en la que se lo muestra sonriente mientras toca la batería, el texto informa: “El baterista de Dead Kennedys DH Peligro (Darren Henley) falleció en su casa de Los Ángeles ayer, 28 de octubre. La policía en la escena declaró que murió por un trauma en la cabeza causado por una caída accidental”.

Además de su participación en Dead Kennedys, el baterista tenía en paralelo su propia banda, Peligro, con la que llegó a grabar tres discos: Peligro, Welcome to America y Sum of Our Surroundings. Además, colaboró con grupos como Al Sharpton’s Hair and the Hellions.

