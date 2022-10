La China Suárez lanzó un nuevo tema con El Polaco y Rusherking lo celebró con un dulce mensaje

escuchar

Eugenia “la China” Suárez tuvo un 2022 bastante movido en el plano laboral y, a dos meses de que termine el año, sorprendió a sus fans con una inesperada novedad: una colaboración musical con, nada más y nada menos, que El Polaco. A menos de una semana de haberse estrenado y ya ubicado en el top 5 de tendencias musicales de la Argentina, “Ya no quiero verte” amenaza con convertirse en la canción del verano. Ante el triunfo de su pareja, Rusherking decidió felicitarla con un dulce mensaje a través de las redes sociales.

"Ya no quiero verte", la canción de El Polaco y la China Suárez

La China Suárez se introdujo en el mundo del espectáculo a través de la actuación, pero poco a poco demostró que tenía más de un talento debajo de la manga. Al mismo tiempo que crecían sus habilidades actorales, comenzó a expandirse al rubro del modelaje e incluso incursionó en el ambiente de la música.

Sin embargo, tras el éxito rotundo que implicó Casi Ángeles (Telefe), la telenovela para adolescentes que protagonizó junto a Lali Espósito, Gastón Dalmau, Nico Riera y Peter Lanzani y la que la ayudó a ganarse cierto estatus como cantante, decidió continuar su carrera alejada de los escenarios y los estudios de grabación.

"Lo que dicen de mi" fue el segundo tema solista de la China (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

No obstante, más de diez años después, consideró que era hora de sacar a relucir nuevamente esa faceta artística y el 2022 se convirtió en el año de su relanzamiento como solista. Primero comenzó con “El Juego del Amor”, una colaboración con Santi Celli. Un par de meses más tarde, se animó a mostrar su lado más vulnerable y lanzó “Lo que dicen de mi”, una balada en la que plasmó todo lo que sufrió en los últimos meses tras el estallido del Wanda Gate.

Ahora, sorprendió a sus fans una vez más, pero esta vez con un ritmo totalmente diferente a sus dos primeros singles. El viernes 28 de octubre, se estrenó “Ya no quiero verte”, la canción de El Polaco en el que La China no solo protagonizó en el videoclip sino que prestó su voz para los coros.

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, explicó el cumbiero, sobre su decisión de convocarla para este proyecto que se grabó el pasado julio.

La China Suárez y El Polaco estrenaron su nuevo tema, "Ya no quiero verte" captura de video

Gracias a su letra pegadiza y ritmo tropical bien movido con algunos tintes orientales -como un guiño a la Suárez-, un día después de llegar por primera vez a oídos del público, se posicionó en el puesto número cuatro de las tendencias musicales de la Argentina.

El rotundo éxito de esta inesperada colaboración no solo fue celebrado por la actriz de Objetos sino que también fue festejada por Rusherking, su pareja y quien le dedicó su último tema, “Pefecta”. A pesar de estar separados por miles de kilómetros -ella está actualmente en Qatar filmando un proyecto secreto para Star +-, el músico no perdió la oportunidad de dedicarle un tierno mensaje.

El tierno mensaje de Rusherking tras el estreno de la nueva canción de la China Suárez

En sus Historias de Instagram, subió una foto de su novia junto a El Polaco y escribió: “Felicitaciones, mi amor. Qué temazo se mandaron”. A modo de respuesta, ella compartió el posteo en su propio perfil y le sumó una hilera de emojis de corazones y caritas enamoradas.

LA NACION