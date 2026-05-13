U2 sorprendió a todos en la Ciudad de México con una actuación callejera

Luego de los EP que U2 lanzó este año, medios especializados como Rolling Stone y NME aseguran que la banda podría tener un nuevo álbum, listo para lanzar, a finales de 2026.

La prueba está tanto en el trabajo que el cuarteto vino haciendo puertas adentro en los estudios como en el videoclip de “Street of Dreams”, que fue grabado en la ciudad de México y la propia banda publicó a través de sus redes.

Al parecer, ese será el primer single. Por lo que se puede ver en las imágenes compartidas por el grupo, aparece una multitud de fans reunida alrededor de un micro, en la Ciudad de México, mientras el grupo toca la canción en el techo.

Se escucha el público vivar a U2 mientras Bono canta: “La calle, calle de los sueños / Todas las puertas están abiertas en la calle de los sueños”.

“Subimos a un autobús en la Ciudad de México, destino: Calle de los Sueños”, escribió la banda en la descripción del video. “Justicia, una obsesión; amor, una procesión por la calle de los sueños”.

En una publicación posterior, U2 reveló que la fuerte lluvia y los truenos “averiaron el generador para el rodaje”, y un vecino les permitió usar su balcón para que el público cantara a coro “Vertigo” y “Desire” mientras esperaban que se reanudara el rodaje.

El baterista Larry Mullen Jr. aparece en el video, tras haberse perdido la residencia de la banda en el Sphere de Las Vegas en 2023 y 2024 debido a una cirugía de espalda.

Por otra parte, esta semana, Ciudad de México recibió la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026, con la participación de 30 equipos de todo el mundo que se dieron cita para el torneo, que tiene lugar hasta el 14 de mayo.

U2 apoya el proyecto y Mullen declaró: “Es una pequeña ONG con un gran impacto para niños con mucho talento pero sin acceso a recursos. Nuestra banda se enorgullece de apoyarla”.

U2 se convirtió en la primera banda en tocar en The Sphere (Fuente: X/Sphere - @richfury)

Nuevas canciones

U2 lanzó el EP de seis canciones Easter Lily el 3 de abril pasado, sucesor de otro EP, Days Of Ash, que se publicó semanas antes.

Bono comentó en el momento del lanzamiento de Easter Lily: “Estamos en el estudio, trabajando en un álbum ruidoso, caótico, con un sonido de fotocopias de colores extravagantes, para tocar en directo… que es donde U2 vive".

“Seguimos recurriendo al rock and roll más vibrante como un acto de resistencia contra toda esta atrocidad que vemos en nuestras pantallas. Sin duda, estos son años de incertidumbre para muchos de nosotros, al contemplar el caos que reina en el mundo. Es un momento que nos ha llevado a indagar más profundamente en nuestras vidas para encontrar una fuente inagotable de canciones que nos permitan conectar con el presente…"

Un demorado nuevo álbum

La banda anunció un nuevo álbum en 2024, cuando The Edge afirmó que no sería “un disco de rock convencional”. Un año después, Bono compartió que estaba “listo para el futuro” con U2, y que la banda había compuesto “25 grandes canciones”. A principios de este año, al hablar del proceso de composición, el líder declaró que U2 estaba superando el pasado para crear “el sonido del futuro”. Será su primer álbum con música inédita desde Songs of Experience (2017).