Murió Harry Belafonte: el pionero de la música caribeña en los Estados Unidos tenía 96 años

Harry Belafonte murió este martes en Nueva York a los 96 años. El músico, actor y reconocido activista por los derechos civiles murió a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva, según informó Ken Sunshine, su vocero.

Como bien consigna The New York Times en su obituario, “en un momento en que la segregación aún estaba generalizada y los rostros negros eran una rareza en las pantallas grandes y pequeñas, el ascenso de Belafonte al escalón más alto del mundo del espectáculo fue histórico”. Claro que no se trató del primer artista negro en trascender las fronteras raciales, ya que antes, por caso, el mundo escuchó y disfrutó de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Pero el artista nacido el 1 de marzo de 1927 en el Harlem neoyorkino tuvo el honor de haber sido el primero en vender un millón de copias de un elepé. Lo consiguió con su clásico Calypso, que salió a la venta en agosto de 1956.

Hijo de inmigrantes de las Indias Occidentales, Belafonte encendió una locura por la música caribeña con exitosos temas como “Day-O (The Banana Boat Song)” y “Jamaica Farewell”. Su álbum Calypso, que contenía ambas canciones, alcanzó la cima de la lista de álbumes de Billboard poco después de su lanzamiento en 1956 y permaneció allí durante 31 semanas. Fue justo antes de la explosión de Elvis Presley que silenciaría todo a su alrededor.

