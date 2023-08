Murió John Gosling, el extecladista de la banda británica The Kinks tenía 75 años

escuchar

Este sábado, se dio a conocer la penosa noticia que conmovió al mundo del rock internacional, el extecladista de la banda inglesa The Kinks, John Gosling murió a los 75 años de edad. Si bien no se brindaron detalles sobre la causa de su fallecimiento, un comunicado propio de la banda confirmó la triste noticia de la partida de uno de los integrantes que permaneció desde el inicio del grupo musical hasta 1978.

Este comunicado recorrió rápidamente el mundo y movilizó a los fans del rock de finales de los 60 y principios de los 70. El extecladista significó una parte primordial en una de las bandas más influyentes dentro de Gran Bretaña en un contexto de pura liberación y contrariedad contra las normas establecidas.

John Gosling ingresó a The Kinks en 1970 y permaneció allí hasta 1978 (Fuente: Gems/Redferns)

Nacido en 1948, recibió el cariño de sus compañeros a través de la cuenta oficial de Twitter de The Kinks, que manifestaron su pesar por su fallecimiento: “Estamos profundamente entristecidos por la noticia del fallecimiento de John Gosling. Enviamos nuestras condolencias a la esposa y la familia de John”. Al mismo tiempo, el líder de la banda, Ray Davies, expresó: “Le envío mis condolencias a su esposa Theresa y familia. Descansa en paz querido John”.

Desde las redes sociales, la banda expresó su profunda congoja por el fallecimiento de Gosling (Fuente: Twitter)

Junto a ese mensaje de despedida, el hermano menor y cofundador de la banda, Dave Davies también escribió: “Estoy profundamente consternado por la muerte de John Gosling. Ha sido un amigo e importante colaborador de la música Kinks durante su estancia con nosotros. Las más profundas condolencias a su esposa y familia. Siempre mantendré profundo afecto y amor por él en mi corazón. Gran músico y un gran hombre”.

Asimismo, el primer baterista de The Kinks sumó su saludo de despedida a Gosling en las redes sociales: “Hoy hemos perdido a un querido amigo y colega, era un gran músico y tenía un fantástico sentido del humor… lo que lo hizo popular miembro de la banda, nos deja algunos recuerdos felices”.

En un emotivo posteo, la banda recordó una escena de los 70′s en donde Gosling aparece con alas de ángel en el patio trasero de la casa de los hermanos Davies, espacio que sirvió de inspiración para dos de sus álbumes exitosos - Face To Face y Something Else - en un ferviente contexto del movimiento Flower Power (el cual surgió como protesta contra la violencia y las guerras desatadas en la época. Se buscaba la paz y se mundializó el estilo de vida hippie).

El recuerdo de John Gosling que The Kinks compartió en sus redes tras su fallecimiento

El éxito de la banda que comenzó en 1963, alcanzó el estrellato con su tercer sencillo, “You Really Got Me”, de la mano de los hermanos Davies. Este mismo se posicionó en el top 10 en los Estados Unidos y en Gran Bretaña encabezó las listas. En esa marea creciente, Gosling ingresó al grupo musical en 1970 como tecladista y se mantuvo allí hasta 1978 que entró Ian Gibbons y que además se convirtió en una de las voces de The Kinks.

Tal fue el fanatismo que causó aquella banda de rock que denunciaba los aspectos negativos de ese entonces, al igual que rescataba lo bello y verdaderamente importante de expresarse en libertad, que en el ascenso de su fama, entre 1965 y 1969, la Federación Estadounidense de Músicos le prohibió la entrada. Luego de aquel veto, sus canciones se desperdigaron por el público angloparlante y repercutieron con gran aceptación a diferentes puntos de Europa y América Latina.

En 2008 Gosling se retiró de los escenarios (Fuente: Kastofkinks)

La banda funcionó sin distorsiones hasta 1996, que se tomó un descanso, el cual propició la separación del grupo. Los hermanos Davies sí prosiguieron con la grabación de álbumes hasta entrados los 2000. Tras una seguidilla de problemas de salud, realizaron distintas colaboraciones.

Hasta 2018, permanecieron presentes entre el público y los medios británicos. No obstante, John Gosling fue fundador de Kast Off Kinks que incluyó a exmiembros de otros grupos musicales como Avory, Jim Rodford y John Dalton. En 2008, fue su retiro definitivo de los escenarios.

LA NACION