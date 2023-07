Murió Randy Meisner, miembro fundador de la banda estadounidense The Eagles

escuchar

Randy Meisner, miembro fundador de la banda estadounidense The Eagles murió el miércoles por la noche debido a una complicación en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que el bajista y cantante padecía desde hace un tiempo.

“ Randy fue una parte integral de los Eagles y una pieza fundamental en el éxito temprano de la banda ”, expresó la banda en un breve comunicado. Y, además de revelar que los arreglos del funeral aún no fueron informados, agregaron: “Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada característica, Take It to the Limit’.

El nativo de Nebraska cofundó The Eagles en 1971 junto a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon, después de tocar con la banda de country-rock Poco y la Stone Canyon Band de Rick Nelson. En el grupo, principalmente se desempeñó como bajista, pero también escribió y cantó varias pistas clásicas en sus álbumes.

El mayor éxito de Meisner con el legendario grupo fue efectivamente Take It to the Limit, un tema lanzado como el tercer sencillo del álbum de 1975 One of These Night. El bajista agregó además armonías altas en algunos de los temas favoritos por los fanáticos como Take It Easy y The Best of My Love.

Luego de la grabación de Hotel California en 1976, abandonó la banda, antes de que comenzara la gira promocional del disco. En una entrevista publicada por la revista People en 1981 dio detalles sobre esa decisión. “ Podría haber triplicado mi dinero si me hubiera quedado, pero estaba cansado de las giras . Es una vida loca que transcurre al doble de la velocidad normal. Cuando llegué al punto de tener que elegir entre mi cordura y el dinero, preferí preservar mi salud mental”, afirmó.

Luego de abrirse de la banda, Meisner tuvo éxitos con Hearts on Fire y Deep Inside My Heart y tocó en discos de James Taylor y Dan Fogelberg.

En 2016, le explicó a la revista Rock Cellar que estaba orgulloso del legado de la banda. “Es bueno saber que los niños de hoy en día la escuchan. Es música antigua. Son buenas canciones. Las letras son realmente buenas, al igual que la forma en que fueron producidas y la forma en que las tocamos. Es por eso que en Hotel California fuimos tan precisos y queríamos hacerlo tan perfecto. Nos aseguramos de hacerlo tan bien”.

Según trascendió en su momento, cuando los Eagles volvieron a reunirse en 1994, Meisner no fue invitado, pero volvió a tocar junto a sus excompañeros en un momento muy especial: cuando la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, en 1998. En 2013 volvió a ser invitado a unirse a la gira mundial del grupo, pero se vio obligado a declinar el convite debido al deterioro de su salud. Tres años más tarde, Meisner reveló que la banda lo estaba ayudando a costear su tratamiento y la atención médica que requería su cuadro.

En cuanto a su vida personal, el músico pasó dos veces por el altar. La primera vez, fue en 1963, junto a Jennifer Lee Barton, con quien tuvo a sus tres hijos y de quien se terminó divorciando en 1981. Luego, en 1996, junto a Lana Rae, con quien estuvo casado hasta que la mujer murió, en 2016, luego de dispararse accidentalmete. Por ese extraño suceso, Meisner fue investigado, pero las autoridades determinaron que no había estado involucrado en el tiroteo.

La muerte de Meisner se produjo apenas unas semanas después de que los miembros de The Eagles anunciaran la realización de una gira despedida que titularon “Long Goodbye ”. Según informaron, el tour comenzará el 7 de septiembre de 2023. La banda ahora está integrada por Henley, Vince Gill y Timothy B. Schmidt, quien reemplazó a Meisner en los Eagles en 1976. También estará presente Deacon Frey, hijo del difunto Frey, que falleció en 2016 a los 67 años.

