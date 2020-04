Murió John Prine, el Mark Twain del sonido country

Un estilo poco comercial que se transformó en influencia Fuente: AP

El compositor admirado por Bob Dylan falleció a causa del coronavirus

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020

El cantautor John Prine murió este martes en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee. Tenía 73 años. Según informó su familia, fue por complicaciones a partir de haber contraído coronavirus.

Su esposa, Fiona, dijo que el mes pasado ella había dado positivo a la prueba del Covid-19 y desde entonces se recuperó, pero que su esposo fue hospitalizado el 26 de marzo con síntomas del virus. Le colocaron un respirador y permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos, según informó la agencia AP.

Laureado a principios de este año con un Grammy a la trayectoria, Prine fue un "virtuoso del alma", como lo describieron en varias oportunidades. Interpretaba sus letras conversacionales con una voz endurecida por una vida difícil, particularmente tras un cáncer de garganta que lo dejó con la mandíbula desfigurada.

Decía en chiste que tocaba a tientas la guitarra tan a menudo, que la gente pensaba que estaba inventando un nuevo estilo. Pero su empatía, su ojo para el detalle y su agudo sentido del humor le merecieron la mayor admiración de la crítica y de colegas como Bob Dylan y Kris Kristofferson, además de jóvenes talentos como Jason Isbell y Kacey Musgraves, que incluso nombraron una canción en su honor.

"Angel from Montgomery'', "Sam Stone'', "Hello in There'' fueron algunas de sus canciones que más trascendieron. En 2017, Rolling Stone lo proclamó el "Mark Twain de la composición estadounidense''. Prine comenzó a tocar como un joven veterano del ejército que inventaba canciones para combatir el aburrimiento mientras repartía el correo en Maywood, Illinois. Él y su amigo, el cantante de folk Steve Goodman, aún estaban puliendo sus habilidades en la Escuela de Música Folk Old Town cuando Kristofferson, entonces un artista emergente, los escuchó cantando una noche en Chicago y los invitó a compartir el escenario con él en Nueva York. Prine fue un referente para muchos músicos del folk norteamericano, entre ellos, Bob Dylan.

Prine firmó contrato con Atlantic Records y lanzó su primer álbum en 1971. "Realmente me gustaba escribir sobre personajes, darles nombres", dijo al rememorar su extensa trayectoria en una entrevista televisada en enero de 2016 que fue publicada en su sitio web.

"Sólo tienes que sentarte y mirar a tu alrededor, no tienes que inventar nada. Si tratas sencillamente de tomar nota y describir en términos básicos lo que está pasando, y no tratas de sobreescribir algo, eso le deja espacio al lector o escucha para llenarlo con su propia experiencia y se vuelven parte de eso''.

"Escribe canciones hermosas'', dijo Dylan una vez al productor de MTV Bill Flanagan. "Recuerdo cuando Kris Kristofferson recién lo trajo a la escena. Todas esas cosas sobre Sam Stone, el soldado-drogadicto-papá, y Donald y Lydia, donde la gente hace el amor a diez millas de distancia, nadie más que Prine podría escribir eso''.

La picardía de Prine brilló en canciones como "Illegal Smile'', que juró que no era sobre marihuana; "Spanish Pipedream'', sobre una mesera con "algo bajo la manga''; y "Dear Abby'', en la que imagina a una columnista de consejos harta de los hipocondríacos.

Prine nunca tuvo gran éxito comercial, pero se mantuvo en el ruedo por más de cuatro décadas, habitualmente vendiendo sus discos durante presentaciones en clubes donde guiaba a músicos emergentes de country y bluegrass.

Muchos otros adoptaron sus canciones. Bonnie Raitt hizo una versión de "Angel from Montgomery", sobre los sueños reprimidos de un ama de casa solitaria, y la interpretó en la ceremonia de los premios Grammy 2020. Bette Midler grabó "Hello in There", la emotiva canción de Prine sobre la vejez. Y Prine escribió "Unwed Fathers" para Tammy Wynette, y "Love Is on a Roll" para Don Williams.