Murió Leon Redbone, el enigmático intérprete de las canciones de vodevil

Fue un cultor de la música de las décadas del 20 y del 30

"RIP Leon, expandiste mi mundo musical cuando era adolescente y te amé desde entonces", dice uno de los mensajes que se escribieron en las redes sociales, para despedir Leon Redbone, el músico que falleció hoy, a los 69 años. Cultor de la música de vodevil y el catálogo Tin Pan Alley, había dejado los escenarios en 2015 por problemas de salud, luego de 16 discos publicados.

Su vida antes de la fama pudo ser tan enigmática como la mirada que se escondía detrás de los anteojos oscuros que hacían juego con sus sombreros. Había nacido en Chipre, el 26 de agosto de 1949, pero su historia artística tuvo su punto de partida en Toronto, en la década del 60.

Cuando Bob Dylan lo vio sobre un escenario quedó tan sorprendido que lo mencionó en una entrevista para la revista Rolling Stone; eso le valió a Redbone una nota, mucho antes de que consiguiera un sello discográfico que publicara sus discos.

Su primer álbum, On the Track, fue publicado en 1975. Desde entonces, Redbone tuvo apariciones en Saturday Night Live y se convirtió en un habitué de The Tonight Show con Johnny Carson. También cantó el tema de la comedia de los ochenta Mr. Belvedere y la comedia de la década siguiente Harry and the Hendersons. En la pantalla grande hizo un dueto con Zooey Deschanel para una versión de "Baby, It´s Cold Outside" para Elf, de 2003. Su último álbum de estudio fue Flying By de 2014.

Su fuerte personalidad musical, aunque no era sobre el escenario un músico extrovertido, se completaba con un look muy afín a las canciones que quería evocar. El sombrero "Panamá", los anteojos muy oscuros y los trajes de sacos claros fueron algunos elementos que complementaron al personaje que quería mostrar en escena.