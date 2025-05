Murió Nicky Jones, uno de los cantantes del Club del Clan

El cantante Nicky Jones, una de las figuras más reconocidas del mítico programa de televisión de los 60 El Club del Clan, murió a los 87 años, según confirmó su hija, Mariana, a través de un mensaje publicado en redes sociales. “Queridos amigos, lamentablemente tengo que avisarles que falleció papá”, dijo la mujer.

Tras ello sumó otro mensaje: “Te fuiste de gira, papá. A reunirte con tu mamá querida. Tus hijas, tus nietos y todos los que bailaron tus canciones te vamos a recordar con una sonrisa. Besos al cielo, papá querido”. Así despidió al “hawaiano”, apodo que se ganó el músico por el tipo de camisas que solía utilizar en el show.

Norberto Camilo Fago, su verdadero nombre, nació el 1 de febrero de 1938 en el barrio porteño de Floresta. Era único hijo. Su relación con la música se desarrolló desde temprana edad cuando participó en el coro escolar del colegio Lasalle. Primero, incursionó en el jazz, luego pasó por el bolero y finalmente tomó el camino del rock.

“Aprendí a tocar la guitarra, el contrabajo, teclados y a hacer percusión. Fui jugador de fútbol y jugaba muy bien, llegué a jugar en la cuarta de San Telmo. Quise ser abogado. Me anoté en la Facultad de Derecho, pero la música pudo más y en 1959 me inicié como cantante de jazz y bolero. Después fui a Mar del Plata y canté con la orquesta de Bob Branca. También me desempeñé como pianista en la orquesta de Washington Bertolín. Rápidamente, llegó el rock & roll y a todos nos enloqueció. Ahí formé mi primer conjunto que se llamaba ‘Los platos voladores’”, contó a inicios de este año en una entrevista con radio Rivadavia.

Fue Ricardo Mejía, legendario productor de la compañía RCA Víctor, quien lo rebautizó artísticamente como Nicky Jones, tras escucharlo cantar una versión de “Fugitiva”, de Del Shannon. Su aparición en el programa El Club del Clan lo volvió una de las figuras musicales de ese momento. Entre sus canciones más populares se encuentran “Corte y confección”, “A mí me llaman Popeye” y “Locomoción”.

“De un día para otro, pasé de ser un chico común a una estrella con miles de fanáticos. Yo le hacía coros a Palito Ortega”, recordaba el artista en un repaso.

Eran los primeros años de la década del 60 cuando un sábado a la noche, en Canal 13, debutaba el programa musical El Club del Clan. Se transformó en la “previa” del sábado para los jóvenes de ese tiempo, que se juntaban específicamente para verlo y copiar las coreografías.

Además de Jones, de ahí surgieron ídolos populares que tomaron vuelo propio, como Palito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, Chico Novarro y Raúl Lavié. Casi todos los integrantes de El Club del Clan actuaron después en televisión, cine y teatro.

El primer disco de El Club del Clan

Jones fue también arreglador orquestal, comediante y compositor. Para el público, será por siempre “el joven de las camisas hawaianas” que puso ritmo, color y alegría a los años felices.