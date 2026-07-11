El gran logro de Valentino López en River mientras Wanda Nara y Maxi López están de viaje

Valentino Gastón López vivió uno de los momentos más importantes de su carrera futbolística en River Plate. El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López recibió su primera convocatoria para disputar un partido correspondiente al Torneo Juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un paso muy importante dentro de su formación en las divisiones inferiores del club de Núñez, ya que demuestra que sus formadores comienzan a ver un gran potencial en él.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Gerónimo Frare, de River desde la tribuna, quien informó en sus redes sociales que el delantero categoría 2009 integró el banco de suplentes de la Sexta División en el encuentro ante Independiente. Aunque finalmente no sumó minutos en la cancha, su presencia entre los convocados representó una señal positiva después del complejo proceso de recuperación que atravesó durante los últimos meses.

En septiembre de 2025, el adolescente sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo obligó a mantenerse durante más de nueve meses fuera de las canchas. La lesión requirió un prolongado período de recuperación, rehabilitación y readaptación física antes de que pudiera volver a entrenarse con normalidad junto con sus compañeros.

Valentino López ingresando al campo de juego con la sexta división de River Plate

¿Por qué Wanda Nara y Maxi López no pudieron estar presentes en el debut de Valentín López en la sexta de River Plate?

Pese a ser un gran logro para el mayor de los hermanos López-Nara, ninguno de sus padres pudo acompañarlo presencialmente durante la primera convocatoria en el Torneo juvenil de la AFA debido a que ambos se encontraban de viaje.

Maxi López junto a Lionel Messi en su cobertura para Telefe en el Mundial (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Maxi López permanece en Estados Unidos desde hace un mes debido a sus compromisos laborales como parte del equipo de Telefe encargado de realizar la cobertura de la Copa del Mundo; mientras que Wanda Nara viajó a Italia en los últimos días junto con sus hijos -Isabella, Francesca, Benedicto y Constantino- para visitar sus casas en Lago Di Como y Galliate, las cuales buscaría redecorar.

En sus redes sociales, la mediática dejó una foto de los pasaportes de sus cuatro niños, el de ella y el de su novio, Martín Migueles, con lo que dejó en claro que todos ellos volaban a Europa. Además, al llegar a su propiedad, grabó un video desde el interior y por la tarde salió a recorrer la ciudad con sus hijas pequeñas.

Wanda Nara de viaje por Italia junto a sus hijos (Foto: Instagram @wanda_nara)

Así, mientras sus padres y sus hermanos se encontraban en el exterior, Valentino permaneció en Buenos Aires concentrado en su propio desafío deportivo. En su cuenta de Instagram personal (@officialvalentino.lopez), donde tiene más de 500 mil seguidores, el menor compartió una foto del encuentro y sumó un emoji de una carita de emoción y un bracito de fuerza, con lo que dio a entender lo mucho que le costó llegar a este nuevo lugar en su carrera profesional.

El posteo de Valentino López en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @officialvalentinolopez)

Rápidamente, sus amigos comenzaron a dejarle mensajes de aliento y muchos fanáticos del equipo millonario se sumaron con comentarios de felicitaciones: “¡Al fin, amigo!”; “¡Dale, hermano!“; ”¡Éxitos Valen!" y “Vamos, López, a transpirar la camiseta”.