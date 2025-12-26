Qué se sabe de la muerte de Perry Bamonte, el histórico guitarrista de The Cure

Perry Archangelo Bamonte histórico guitarrista y tecladista de The Cure, murió a los 65 años, según confirmó la propia banda británica a través de un comunicado oficial publicado en su sitio web. La muerte ocurrió en su casa durante la Navidad, luego de atravesar una “breve enfermedad”, de la que se desconocen hasta el momento los detalles.

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte”, expresó la agrupación inglesa en el mensaje, donde también se destacó su rol humano y creativo: “Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”.

“Cuidando de la banda desde 1984 hasta 1989 se convirtió en un miembro completo de tiempo completo de The Cure tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en ‘The Wish’, ‘Wild Mood Swings’, ‘Bloodflowers’, éxitos acústicos y los álbumes de The Cure, además de hacer más de 400 espectáculos durante 14 años”, aclararon sobre su trayectoria con el grupo.

La foto con la que The Cure despidió a Perry Bamonte (Foto: The Cure)

“Se reunió con The Cure en 2022 tocando otros 90 conciertos algunos de los mejores de la historia de la banda, culminando con el concierto A Lost World en Londres el 1 de noviembre de 2024. Nuestro más sentido pésame y condolencias para toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”, cerraron conmovidos por la noticia.

Además de su trabajo con The Cure, Bamonte desarrolló otros proyectos musicales. Fue bajista del supergrupo británico Love Amongst Ruin, integrado por músicos vinculados a Placebo y a la banda de Julian Cope, donde exploró sonidos alternativos.

Debido a su cuadro de salud, en los últimos meses había decidido bajarse de la gira europea que The Cure realizaba, aunque no perdía la esperanza de reencontrarse con sus colegas en distintos conciertos programados para Reino Unido y distintos festivales internacionales en 2026.

La historia de vida de Perry Bamonte

Perry Archangelo Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres y creció en Basildon, Essex, en el seno de una familia de ascendencia anglo-italiana. Desde muy joven estuvo vinculado al ambiente artístico, un interés que se potenció durante su paso por la escuela St Nicholas, donde compartió aulas con futuros referentes del pop y el rock británico como Andy Fletcher y Martin Gore, integrantes de Depeche Mode, y la cantante Alison Moyet.

A su vez, su hermano menor, Daryl Bamonte, desarrolló una extensa carrera en la industria como manager de gira y tecladista de Depeche Mode entre 1980 y 1995, y a partir de 1995 se sumó al equipo de The Cure, desempeñándose en distintos roles vinculados a la producción y la gestión. Así, toda la familia estuvo vinculada a la reconocida banda inglesa.

La foto con la que Donna Bamonte, la esposa de Perry se despidió de él en Facebook (Foto: Facebook @DonnaBamonte)

Tras su alejamiento de The Cure en 2005, Perry Bamonte inició una etapa de transformación personal y profesional. Se volcó de lleno a las artes visuales, donde desarrolló una marcada pasión por la pintura, disciplina que combinó con su interés por la pesca con mosca. Ese proceso derivó en una nueva carrera como ilustrador, con trabajos por encargo centrados en representaciones realistas y detalladas de paisajes y elementos de la naturaleza.

En el plano personal, Bamonte siempre fue muy reservado. En 2010 se conoció que contrajo matrimonio con Donna, pero la pareja siempre tuvo un perfil bajo y pocos son los detalles que se conocen sobre su vínculo.