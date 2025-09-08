Murió Rick Davies, fundador de Supertramp, a los 81 años

Rick Davies, la “antiestrella del rock”, cofundador, cantante y compositor de la banda inglesa Supertramp, murió a los 81 años en su casa de Long Island (Nueva York), “después de una larga enfermedad”, según ha comunicado la propia banda. Davies fue el líder de Supertramp junto a Roger Hodgson. El grupo obtuvo su mayor éxito con el disco “Breakfast in America”, de 1979.

A Davies le diagnosticaron un cáncer en 2015 y desde entonces casi cesó su actividad con Supertramp, aunque, una vez superada la fase agresiva de la enfermedad, le gustaba actuar en pequeños clubes cerca de su residencia, donde tocaba el piano y cantaba temas de rhythm & blues, su pasión. A pesar de que las composiciones más comerciales del grupo las componía y cantaba Hodgson (“Give a Little Bit”, “The Logical Song”, “Dreamer”), algunas canciones de Davies también sonaron en las radios con insistencia, como “Goodbye Stranger” o “Bloody Well Right”.

Nacido en Swindon, Gran Bretaña, en 1944, Davies se interesó por la música desde joven. Primero se formó como baterista y luego como tecladista. En 1969 publicó un anuncio buscando músicos para una nueva banda, al que Hodgson respondió. Tras un breve periodo actuando como Daddy, cambiaron su nombre a Supertramp. El grupo siempre esgrimió una biografía atípica ya desde sus inicios. Davies obtuvo el respaldo económico de un adinerado holandés, Stanley August Miesegaes (amigablemente llamado Sam), que se enamoró de la música del tecladista.

Supertramp, en sus años dorados

Los dos primeros trabajos del grupo se pagaron del bolsillo de Sam: Supertramp, de 1970, e Indelibly Stamped, de 1971. La poca repercusión comercial de ambos desilusionó al mecenas, que dejó de abonar las facturas de la banda. Davies y Hodgson confiaban en su proyecto, pero se encontraron en una situación de quiebra casi al inicio. Los dos jóvenes músicos se lo jugaron todo a un nuevo disco. Si fracasaba, lo mejor sería romper la banda y dedicar su energía a otros proyectos. De esta presión salió quizá su obra más compacta, Crime of the Century (1974). Este fue el disco que evidenció la diferencia de estilos entre los líderes. Davies prefería las estructuras elaboradas, con base de piano e inclinación hacia el blues; Hodgson pertenecía a la escuela Beatles, armonías vocales soleadas y un punto de comercialidad.

Sus divergencias no se limitaban a lo musical. En personalidad chocaban: Davies, de clase obrera, se declaraba pragmático; Hodgson, proveniente de un entorno acomodado, ejercía de espiritual e idealista. El primero era carnívoro; el otro, vegetariano. Los problemas serios, sin embargo, tardarían en llegar. Los discos Crisis? What Crisis? (1975) y Even in the Quietest Moments... (1977) asentaron al grupo inglés comercialmente y se mudaron a Estados Unidos, un mercado mucho más lucrativo que el europeo.

El éxito masivo llegó con Breakfast in America (1979), un disco que alcanzó el número uno de ventas en muchos países: vendió 30 millones de unidades y ganó dos premios Grammy. Supertramp era el grupo del momento y sus temas pasaban intensamente por las emisoras de radio. Fue, sin duda, su trabajo más comercial, algo que no gustó a la prensa musical, que criticó su premeditada intención de vender. A estos mismos informadores tampoco les entusiasmaba el carácter mesurado de sus miembros. En realidad, Supertramp era una banda sin un rostro identificativo y no prometían morbo. Mientras otras formaciones de los setenta se abonaban a los clichés del rock, ellos vivían su éxito sin exhibicionismos. En la terminología periodística: no daban juego.

La extenuante gira de este álbum distanció de forma dramática a los dos líderes. Entraron en el juego de reprocharse sus diferencias en las canciones. Mientras que Davies escribió “Casual Conversations” denunciando lo complicado que era comunicarse con Hodgson, este le respondió con “Child Of Vision”, donde expone la vida materialista que a su juicio había adoptado Davies.

Años después, Hodgson explicó la temperatura ambiente de Supertramp en 1980: “Tenía la impresión de que la banda se estaba desintegrando. En aquellos conciertos multitudinarios me sentía como una especie de actor haciendo la misma representación noche tras noche. Nos habíamos convertido en esclavos de una gran producción”. Finalmente, en 1983, Hodgson dejó el grupo para iniciar una carrera en solitario. Se llegó a un pacto: Hodgson permitió a Davies seguir como Supertramp con la condición de que este no tocase sus temas. Eso era demasiado: significaba prescindir de “School”, “Breakfast In America”, “The Logical Song” o “Give a Little Bit”. El acuerdo duró unos meses, hasta que Davies se hartó de que el público le pidiera esos temas en los conciertos. Durante casi cuatro décadas vivió el grupo entre tensiones, incluso con demandas judiciales por parte de los otros músicos de la formación clásica, que reclamaron a Davies y Hodgson la explotación de parte de los derechos de autor de las canciones en las que habían participado.

También existieron intentos de reconciliación entre los dos, pero hasta en tres ocasiones se frustraron en el último momento. Tanto Davies como Hodgson han estado interpretando los temas de Supertramp por separado, manteniendo vigente un repertorio que todavía hoy ocupa espacio en las emisoras de rock clásico. Incluso aquellos periodistas musicales que criticaron su capacidad para llegar a todos los públicos, con el tiempo han ido admitiendo que fueron demasiado severos con el grupo. Una procedente rectificación.