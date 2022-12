Música. Comenzó la primera jornada del Festival Wateke

escuchar

Con artistas como Vicentico, Coti y Turf, programados en su grilla, se realizó hoy la primera jornada del festival Wateke 2022 . Mañana, y en pleno clima mundialista, después del mediodía comenzará el cierre de esta edición, que reúne propuestas musicales, gastronómicas y muchas otras actividades.

Con buen clima y cielo despejado, al promediar esta primera jornada el público se dividía según sus gustos, en lo que ofrecía cada escenario. El festival nació hace varios años en la Costa argentina como una propuesta gastronómica que luego se amplió a otros rubros. Como la música suele ser siempre un atractivo muy convocante, el público hace foco en lo que sucede sobre los escenarios, pero no se pierde de todo lo que los rodea. Y como la producción apunta a una audiencia muy familiar lo que aquí ocurre tiene un amplio abanico de edades . Nonpalidece le puso el groove ideal para esta tarde en la que el viento solo podía generar una mínima molestia. El sol todavía seguía dominando la escena desde arriba. El patio central, con su paseo gastronómico que iba de la “fermentería” a las propuestas veganas, contorneaban con su colorida feria al show de reggae. A esa hora, cruzando los puentes de las lagunas internas de la pista del hipódromo, se imponían las actividades para los chicos. El espacio percusivo de El Choque Urbano era una verdadera fiesta que hacia el contrapunto rítmico al show de Nonpalidece. El grupo Nilocos le ponía ritmo a una guitarreada de “palabras incompletas”. Y en otras islas, el público joven apuraba tragos y probaba vinos, cuando la hora del vermú lo sugería. La mejor opción era en esos puestos ubicados en torno a los escenarios con artistas del indie. El atardecer encontró a Clara Cava en la fermentería, con un set súper cool e intimista, apenas acompañada por su hábil y sutil tecladista. Y Vicentico ganaba el escenario “Main”. Dos horas después será el turno de Turf.

En plan solista, el cantante de Los Fabulosos Cadillacs comenzaba a desgranar su repertorio que iba del tono más rockero al perfil bolerístico-romántico que supo tallar con su sello tan personal.

Clara Cava, una de las primeras artistas en presentarse hoy en el Hipódromo CAMILA GODOY/ AFV

Para todos los gustos

Las dimensiones del predio también permiten que los sectores estén bien diferenciados, con un desarrollo que en muchos casos se realizó a partir de materiales reciclables. “Nuestros pilares son Food, Music and Fantasy [comida, música y fantasía]. Y el tema del ‘fantasy’ es fundamental para que ocurra esto de la celebración porque comprende todos estos micro contenidos, los artistas itinerantes, todas las cosas que sorprenderán al público cuando venga a buscar buena comida y escuchar buena música. Todo el resto es lo que hace la diferencia –contó a LA NACION, días atrás, Nahuel Neyra, gerente comercial del festival–. Desde que comenzamos, siempre utilizamos pallets o recupero de industria para construir las distintas estructuras, todos los revestimientos son de recuperación de fábrica y todo lo que hace al reciclado dentro del festival fue trabajado con alianzas estratégicas para que la celebración sea lo menos dañina para este mundo. Así, de a poco, esa conciencia por la sustentabilidad se transformó en otro pilar del festival, ya que hacemos un montón de cosas con ese espíritu.”

Un evento para disfrutar en familia durante varias horas CAMILA GODOY/ AFV

En la víspera del mundial

Mañana será una jornada muy atípica ya que, los que tienen su entrada, vivirán la final del Mundial entre el seleccionado argentino y el francés en este predio palermitano. La apertura del Hipódromo se adelanta un par de horas justamente para que el público pueda disfrutar de la final dentro del Wateke.

Para el domingo, la grilla contempla música y teatro con Diego Torres, Topa, El Choque Urbano, Silvina Moreno, Los Tabaleros, Piazzolla electrónico por Nico Sorín, Mike Amigorena, Dan Breitman, Julia Zappa, Haien, P. L. U. M. A, Boconas, Audioslavery (tributo Audioslave), Hermanos Cavoti, Las Sombras, Lucas Asencio, Avión, Dj Casablanca, Pequeño Pez, Microteatro, Rudy Güemes, Plaza sonora del Choque Urbano, Guigui Payer, Kanalu, Mini ciudad por grupo Carcajadas, Palestra, Mini Tránsito by Fanga, Tattoo No Pain, Las Cardinales, Eco Glitter y un espectáculo especialmente diseñado que se llama Solo le pido al rock y que contará con la dirección musical de Lito Vitale. Participarán Coti, Iván Noble, Angela Torres, Walas, Lula Bertoldi, Feli Colina, Hilda Lizarazu y An Espil entre otros