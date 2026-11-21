La chacarera que sonaba en uno de los escenarios principales pudo haber acompañado el curso del río Cosquín, en un enero de festival; o recortado los cerros salteños que se ven de fondo en la Serenata a Cafayate; o golpeado su rasgueo junto al latido de los bombos salamanqueros en tardes de calor y polvareda de Santiago del Estero. Pero no, la escena era más surrealista que telúrica. La chacarera decoraba aquella Torre Espacial del Parque de la Ciudad que resaltaba como esfinge de fondo. Por algunas horas (algo más de doce), sus 208 metros de altura serán revestidos con los ritmos ternarios de la música nativa, congregada en la primera edición del festival República Folklore.

Nahuel Pennisi, en el inicio del festival República Folklore Pilar Camacho

Mientras comienza a caer la noche, el público presente espera a Soledad Pastorutti y al Chaqueño Palavecino para el cierre de la primera de estas dos noches de folclore en la ciudad.

A más de 20 años de su cierre como predio de “juegos y diversiones”, cada tanto el Parque de la Ciudad se pone festivalero y este fin de semana adoptó su veta folclórica. Por primera vez en Buenos Aires se realiza un festival de este tipo, a la manera de los del interior del país, pero con ciertas características. Porque su modo de emplazamiento es el de los festivales de “experiencias y música” porteños y bonaerenses. Similar a eventos como el Lollapalooza, Quilmes Rock o Primavera Sound.

Claro que, lejos de las convenciones de este tipo de festivales (y sus peculiares “activaciones”), el surrealismo se impuso en varios rincones durante la tarde de esta primera jornada. La música nativa convive con la oxidada historia del parque. Con las pretensiones de futuro (hoy absolutamente retro) plantadas en su torre espacial; con los vestigios del modernismo catalán que, embanderado en la figura de Gaudí, se quiso trasladar al parque; con los hierros oxidados de sus juegos mecánicos. También con cierta resignificación que puede estar expresada en un escenario llamado Pampa, ubicado dentro de una montaña rusa.

Cuando el predio se inauguró, en septiembre de 1982, con el nombre de Interama, en uno de sus sectores se erguía la imponente Vertigorama, la montaña rusa diseñada y construida en Suiza especialmente para el parque, que nunca funcionó para el público. Por estos días, entre esos hierros carcomidos, funciona un escenario.

El dúo cuyano Orozco Barrientos en el festival República Folklore Pilar Camacho

Entre esas espirales de hierros que siempre tuvieron una estética industrial, cuando comenzaba la tarde del sábado, la pantalla del escenario Pampa proyectaba imágenes de viñas cuyanas. Y frente a los micrófonos, el dúo mendocino de Fernando Barrientos y Tilín Orosco destilaba sus tonadas, cuecas y gatos cuyanos. “Celador de sueños” o “Llegado el tiempo de amar” fueron algunas de las delicadezas que saborearon los oídos.

En uno de los escenarios principales, el que también le ponía un toque intimista a la tarde era Nahuel Pennisi. El cantor y compositor trajo un repertorio de homenajes. Primero a León Gieco, con algunas de sus piezas de aires folklóricos más famosas, como “Canción para Carito”, que Gieco escribió con Antonio Tarragó Ros, o temas popularizados por Mercedes Sosa, como la emblemática “Zamba para no morir”, de Hamlet Lima Quintana, que Nahuel retomó para su último álbum. Luego, en conferencia de prensa, Nahuel dijo que si Mercedes Sosa pudiera ver esto estaría orgullosa.

Entre asadores y ponchos

República Folklore: tarde a puro baile, música nativa y comidas típicas Pilar Camacho

Más temprano, al mediodía, apenas se abrieron las puertas, ya se sentía el olor a leña de los asadores. Dentro de esta propuesta que se parece a los “festivales de acá” (de Buenos Aires) pero con otra temática, hay muchos puestos y espacios de comida. Un gran tinglado convertido en pulpería, que alberga desde un restorán y un escenario con shows hasta un sector para un gran campeonato de truco. También hay una muestra fotográfica de Alejandra Palacios, con una selección de imágenes que hizo hace más de cuatro décadas durante la gira de León Gieco y Gustavo Santaolalla, De Ushuaia a la Quiaca. Además, un sector de ponchos, cabestros y monturas. Todo esto quedó bien combinado con un público que en las primeras horas comenzó a marcar su look chic de pampa gringa y luego se fue mezclando con otros aportes regionales.

Los primeras personas en ingresar al predio para disfrutar de la primera jornada de este festival Pilar Camacho

Más cerca de los escenarios, una fernetería, un patio de empanadas, un reino de choripanes. Y frente a los escenarios principales, gente agolpada para ver a sus artistas de preferencia. En esas primeras horas, todo fluyó como el revoleo de pañuelos de una zamba. Los que querían estar de pie se arrimaron bien adelante y los que prefirieron seguir saboreando sus mates se sentaron con sus sillas playeras más atrás. Porque una de las claves de este festival es esa. No está permitido ingresar con alimentos, pero sí con sillitas, termos y mate.