Nicki Nicole cantará en el show de Jimmy Fallon

Nicki Nicole se presentará en el programa de Jimmy Fallon, el 27 de este mes. Ese fue el breve anuncio que salió del entorno de la cantante . Y un rato después, la imagen: “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, martes 27-4. Nicki Nicole con la participación especial de Lunay”. Con esas líneas y el tradicional diseño promocional de Fallon aparece el flyer, publicado hace algunas horas en las redes sociales de la cantante.

“Gracias @jimmyfallon por invitarme a ser parte de @fallontonight! Estaré cantando “#WapoTraketero”, la canción que me trajo hasta acá y “#NTMN”. Gracias @lunay por acompañarme, la vamos a romper.” “Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo”.

Jimmy Fallon es un actor, humorista y presentador de televisión neoyorquino muy famoso por The Tonight Show, programa que, de lunes a viernes, transmite la cadena NBC. Hoy es uno de los referentes de los late night shows, aunque comenzó a ser conocido por su paso por películas y por el ciclo Saturday Night Live. Trabaja para la NBC con este tipo de ciclos desde 2009, cuando inauguró The Late Night with Jimmy Fallon. En 2014 comenzó el ciclo actual, The Tonight Show, donde entrevista a grandes personalidades de la política y el espectáculo.

Jimmy Fallon AP

En la Argentina, los episodios del programa de Fallon se pueden ver de lunes a viernes en OnDIRECTV (canal 201 & 1201) una semana después de su estreno en Estados Unidos. También se pueden ver en modo Live a través de la plataforma de streaming DIRECTV GO. E n este caso puntual, como la presentación de Nicki Nicole se anunció para el martes 27 de abril, se va a ver en OnDIRECTV el martes 4 de mayo, a la medianoche de nuestro país .

Nicki Nicole ganó recientemente un premio Lo Nuestro como Mejor Artista Femenina Revelación y fue nominada a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2020. Junto al cantante portorriqueño Lunay lanzó el single “No Toque Mi Naik”, con producción de Los Honeyboos (Rafa Rodríguez, Daniel Rondón), Mauro DeTommaso y Facu Yalve (Evlay Beats), los productores del gran éxito de Nicki: “Colocao”. El video de “No Toque Mi Naik” fue filmado en Puerto Rico, a las órdenes de Juanky Alvarez.

Desde el entorno de la cantante rosarina cuentan que Fallon admira la música en español y la música de Nicki en particular, por eso la invitó a su programa. “Ella representará a la escena urbana argentina que está explotando en el mundo y se convierte en la primera artista argentina en presentarse en este prestigioso programa”, entienden.

Nicki Nicole, "Mala vida" - Fuente: Youtube

Como ya pasó con la globalización de la carrera de Paulo Londra, ahora es el turno de Nicki Nicole. El trap argentino tiene estilo propio y en su pasaporte ya lucen unos cuantos sellos.

