Nueve cosas que vimos en el Buenos Aires Trap

Más de 25 mil personas pasaron por la segunda edición del Buenos Aires Trap. Crédito: Lauria Producciones

Manuel Buscalia SEGUIR Paz Azcárate SEGUIR 1 de diciembre de 2019 • 16:40

1. Un público con muchas ganas de ver todo

Con el hashtag #SePicaElBuenosAiresTrap, la cuenta oficial del festival transmitió a través de redes sociales todo lo que pasó durante la fecha. Resultó llamativo que, a diferencia de otros eventos en los que los asistentes deciden llegar cerca del horario en que comienzan a tocar los headliners, el BATRAP se picó desde temprano. De hecho, para el show de Seven Kayne, alrededor de las 15 horas, el predio del Hipódromo de Palermo ya se encontraba casi colmado, con buena parte de los 25 mil asistentes que se iban a quedar hasta la medianoche con la idea de ver a Nicki Nicole, Bhavi, Duki y más.

Desde muy temprano, el público disfrutó de referentes de la música urbana de habla hispana. Crédito: Lauria Producciones

2. El estreno de "Fiver Stars" en vivo en el show de Duki

"Historias pa' hacer religiones, nuevos enemigos, viajes, aviones, champagne y espumoso de to' los colores", empezó a rapear anoche C.Tangana en acapella durante la mitad del show de Duki en el cierre del Buenos Aires Trap. Así, el artista español -que había subido como invitado al escenario minutos antes con Khea para hacer "It´s a vibe"- dio comienzo al debut en vivo de " Five Stars". Al igual que en videoclip del tema, Duki, Neo Pistea, Tangana y el chileno Polimá Westcoast, intercambiaron versos sobre sus vidas de hoteles de lujos por el mundo arriba una base de trap oscura.

3. La voz de Nicki Nicole

Durante su show en el festival, la joven rosarina demostró que también puede haber cantantes virtuosos en el trap. A pesar del poco rodaje de su carrera, Nicki Nicole se plantó en el escenario con la seguridad de un artista con experiencia y se ganó a los miles de espectadores con el particular timbre de su voz dulce en canciones con atmósferas soul y R&B.

Nicki Nicole, la joven de 19 años y corta experiencia en los escenarios, brilló por su voz Crédito: Lauria Producciones

4. Las sesiones Bizarrap en vivo

El éxito de las sesiones musicales de Bizarrap-con millones de reproducciones en YouTube y Spotify- se vio reflejado a lo largo del festival con los gritos de euforia del público, cuando Paco Amoroso, Ca7riel y Alemán, entre otros, probaron en vivo las canciones que crearon con el productor de 21 años.

5. Alemán infiltrado en el público

Bien temprano, se pudo ver a Alemán entre el público, viendo los shows de la tarde. El mexicano, que fue una de las figuras elegidas por el productor Bizarrap para ser parte de sus populares sesiones se mezcló entre el público de Buenos Aires Trap para ver cantar a Dak1llah y a Sara Hebe. Además, accedió a sacarse fotos con fanáticos que se le acercaban. Cerca de las seis de la tarde, el MC subió al escenario vestido de motoquero para dar su primer show en el país e interpretar algunas de las canciones que le dieron mayor alcance internacional como "Chapo Guzmán". El escenario volvió a pisarlo otras dos veces en la noche: primero, junto a Bhavi, cuando interpretaron "Un minutito", la canción que grabaron juntos, y después, hacia el final de la noche, cuando acompañó a Duki en " Me gusta lo simple", el feat. que el argentino incluyó en su álbum Super Sangre Joven.

Por la tarde, el MC mexicano Alemán se sacó fotos con el público y vio los shows de la primera parte de la grilla desde el campo. Crédito: Productora Lauria

6. La demora en la grilla de shows

Cerca de las cuatro de la tarde, cuando todavía no se había completado la mitad de la grilla del Buenos Aires Trap, cada presentación llevaba treinta minutos de demora. A medida que pasaban los artistas, ese delay se acrecentó al punto tal de que el cierre del festival -anunciado a las 23:05 con el show de Duki- no ocurrió hasta la una de la mañana. Lo que pudo ser un detalle sobre la organización se convirtió en un problema para el público, que llegó cansado al cierre de la noche -también hambriento, porque a las 23 los puestos de comida ya habían quedado vacíos-. En particular, resultó engorroso para los padres que acompañaron a sus hijos sub 18 (buena parte del público se encontraba dentro de esta franja) a disfrutar de un festival que reunió a varios de los nombres más populares de la escena.

7. Neo Pistea y un setlist que cerró con dos himnos

Después de "Messi", "Otra botella", "Medusa", "Verte" y "Karma", en el setlist de Neo Pistéa en el Buenos Aires Trap llegó el momento de los himnos: primero sonó la melodía que introduce al himno nacional argentino y pegado el inconfundible campaneo con el que comienza el himno de la patria trapera, el remix de "Tumbando el club". Más tarde, el hit trap del año volvió a escucharse en la presentación de Duki, ahí sí con la mayoría de los artistas involucrados en el remix en escena.

8. La escenografía en el show de Duki

"Un mundo sin padres, ¿qué podría salir mal?", se leía en el patrullero que el Duko rodeó, pasada la medianoche, durante su show en el Buenos Aires Trap. La consigna, que dice mucho sobre una franja etaria que impulsó en buena medida el éxito del cantante y también del género, fue parte de una intervención que se llevó a cabo durante toda la tarde en el festival. En "Flamin Hot Car" el público pudo ver en vivo la intervención del Ford Fairline que duró toda la tarde y que luego quedó montado sobre el escenario. Cerca de las dos de la mañana, Duki, Khea y Lucho SSJ terminaron saltando sobre el techo durante "Tumbando el club", el remix que sonó dos veces durante todo el festival y que lógicamente fue el broche de oro para cerrar la segunda edición del festival.

Duki estuvo a cargo del cierre de la segunda edición del BATrap. Crédito: Lauria Producciones

9. El outfit de los artistas

A pesar de los casi 30 grados de temperatura y del sol radiante en el Hipódromo de Palermo, Alemán apareció en plena tarde sobre el escenario con conjunto de motocross, con guantes incluidos. Otras de las artistas que más llamaron la atención por su vestimenta fueron Dak1llah, con un vestido rojo con capucha similar al de Caperucita, y Nicki Nicole con un conjunto de estampa de dólares que tenía la frase "fuck money, son solo papeles".

La moda se hizo un lugar en la grilla del BATrap. Crédito: Lauria Producciones