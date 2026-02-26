Jonas Brothers vuelve a la Argentina: cuándo y dónde toca y cómo comprar las entradas

Jonas Brothers confirmó su regreso a la Argentina para presentarse el 6 de mayo en el Movistar Arena, como parte de su parada latinoamericana de la gira mundial homónima. El show llega con un doble objetivo: presentar su último álbum de estudio, Greetings From Your Hometown, y recorrer 20 años de canciones que marcaron su historia como trío y sus caminos solistas.

El anuncio se conoce a pocos meses de su última visita, en 2024, cuando el grupo dio tres recitales en el mismo estadio en el marco del tour Five Albums. One Night. The World Tour. Ahora, el regreso se plantea como una celebración de catálogo amplio, con un show pensado para pasar por distintas etapas y también por proyectos paralelos que ampliaron el universo Jonas.

Cómo será el show de Jonas Brothers en la Argentina

El corazón del nuevo tour combina material reciente con un repaso por clásicos y hits de distintas épocas. Según la gacetilla, el repertorio atraviesa desde “Year 3000” y canciones de su primera etapa hasta el tramo de regreso que consolidó su presente pop, con temas como “Sucker”, “Only Human” y “Leave Before You Love Me”.

La propuesta también contempla las derivas individuales que acompañaron (y alimentaron) la evolución del grupo. En esa línea, el show incorpora referencias a Nick Jonas & the Administration, la carrera solista de Nick Jonas, el proyecto solista de Joe Jonas y DNCE, en un recorrido que busca mostrar pasado, presente y futuro en una misma noche.

Cómo comprar entradas de Jonas Brothers

Las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Paso a paso

Ingresar al sitio oficial del Movistar Arena.

Buscar el evento de Jonas Brothers y seleccionar la opción de compra disponible.

Elegir ubicación y cantidad de tickets, y finalizar el proceso con el medio de pago habilitado según la instancia de venta.

Cuándo y dónde es Jonas Brothers en Buenos Aires