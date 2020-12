Palito Ortega emula a Sinatra y graba la misma canción que él interpretó con su hija. Crédito: Captura Youtube

21 de diciembre de 2020 • 15:40

Palito Ortega lanzó el tercer corte promocional de su próximo disco en el que homenajea al swing con "Something Stupid" (Algo tonto), un tema que Frank Sinatra había grabado con su primogénita Nancy. El cantante tucumano hizo lo propio y registró una versión con su hija Rosario.

Del futuro material, el cantautor tucumano ya había anticipado "I´ve got you under my skin" ("Te llevo bajo mi piel") y "Beyond the sea" ("Bajo el mar"). Mientras que ahora con el flamante corte hace honor una vez más su admirado Frank Sinatra.

Las canciones que integrarán su próxima placa, completarán una trilogía iniciada en 2017 con "Rock and Roll" y continuada en 2018 con "Románticos 60s", en la que el artista tucumano dejó registradas sus grandes influencias. En esta oportunidad, el repertorio está dedicado a las orquestas de swing de la primera mitad del siglo XX.

"Something Stupid" se trata de la primera canción interpretada por un padre y su hija que logró ubicarse en el tope de los rankings mundiales. Asimismo, en los '90 fue retomada por Robbie Williams junto a la actriz Nicole Kidman.

La admiración de Palito Ortega por Frank Sinatra es conocida de hace muchos años. De hecho, el músico y productor fue el responsable de la única visita que "La Voz" hizo a la Argentina. El show se produjo en agosto de 1981, cuando ofreció conciertos exclusivos en el Hotel Sheraton y otros de carácter más popular en el Luna Park.