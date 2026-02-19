Sebastián Ortega reveló el sorprendente gesto que tuvo Frank Sinatra con su familia

La familia Ortega es, desde hace décadas, una de las más reconocidas del mundo artístico argentino, asociada al éxito, la popularidad y una trayectoria marcada por hitos culturales. Sin embargo, en 1981, la historia personal y profesional de Palito Ortega atravesó un punto de quiebre inesperado: en medio de una profunda crisis económica en el país, la llegada de Frank Sinatra a la Argentina —un acontecimiento histórico para el espectáculo local, gestionado por Ortega y su productora— terminó convirtiéndose en una pesada carga financiera. Lo que había sido un triunfo artístico se transformó, por efecto de la devaluación y la inestabilidad, en una pérdida millonaria que obligó al cantante a rehacer su vida lejos del país. Años después, Sebastián Ortega volvió sobre ese episodio y recordó el gesto y el respaldo de una de las voces más importantes de la historia de la música.

El creador de El marginal y En el barro, e hijo de Palito Ortega, evocó los gestos de enorme generosidad que tuvo el intérprete de “That’s Life” y “The Way You Look Tonight” en uno de los tramos más complejos para su familia. En diálogo con Perros de la calle (Urbana Play), Sebastián Ortega puso en palabras el impacto de aquella crisis y recordó: “La economía y el dólar se dispararon. A causa de eso, mi viejo se funde. Del 81 al 85 no paró, no le vimos la cara. Terminó de pagar todas las deudas, juntó plata”, explicó el productor sobre ese período.

Sebastián Ortega reveló un gesto clave de Frank Sinatra en un difícil momento de Palito Ortega (Captura: Urbana Play)

En ese contexto adverso apareció Frank Sinatra. El legendario artista, que había visitado la Argentina en ese mismo año, se enteró de la situación de Palito y, antes de regresar a Estados Unidos, le dejó una promesa que marcaría a la familia para siempre: “Si algún día necesitás algo en mi país, no dudes en contactarme”.

Ese vínculo se sostuvo con el paso del tiempo y se volvió clave cuando Palito Ortega logró ordenar su situación económica y tomó la decisión de mudarse con su familia a Estados Unidos. En ese momento, no dudó en recurrir a Frank Sinatra, quien cumplió con la palabra que había dado años atrás. “Él le hizo el contacto en todas las cadenas latinas. Nos consiguió el colegio a nosotros. Cuando llegamos ya teníamos todo”, resumió Sebastián Ortega, al recordar cómo se dio ese acompañamiento.

La ayuda del cantante estadounidense fue decisiva cuando la familia se mudó a Estados Unidos Jorge Quiroga - Archivo

Asimismo, Sinatra puso en marcha toda su red de contactos, incluso algunos ligados a la Casa Blanca, para resolver cada detalle del desembarco de la familia en el país. La logística, el alojamiento y la adaptación estuvieron cubiertos desde el primer momento, gracias a una gestión que fue mucho más allá de lo esperado.

“Me acuerdo que llegamos al aeropuerto y nos estaba esperando una limusina blanca con un ramo de flores para mi mamá. Llegamos y ya nos habían conseguido un departamento. Todo. Eso fue gracias a él y al equipo de abogados que tenía”, detalló el director, subrayando la dimensión de este gesto que marcó para siempre a la familia Ortega.