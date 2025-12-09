The Eras Tour: cuándo se estrena el nuevo documental de Taylor Swift y cómo verlo por streaming

En los próximos días se estrena The End of an Era, la docuserie de The Eras Tour de Taylor Swift. Se podrá ver por streaming y contará el detrás de escena de una de las giras mundiales más grandes del mundo y cómo lo vivió la cantante estadounidense, en lo que fue el proyecto más ambicioso de su carrera.

Tráiler oficial de The End Of An Era, la docuserie de Taylor Swift

The Eras Tour fue una gira mundial que hizo la cantautora entre marzo de 2023 y diciembre de 2024. Este hacía un recorrido por todas las “eras” que tuvo la cantante en 11 de sus álbumes, puesto que cantó sus primeros grandes éxitos hasta incluir en la última parte del tour The Tortured Poets Department, que lanzó en 2024. Se trataba de un show de más de tres horas con una gran puesta de escena y cambios de escenografía y vestuario que marcaban el cambio de cada era. Este la consolidó como una de las artistas más exitosas de los últimos años: recaudó 2.077.618.725 dólares en total y se convirtió en un récord.

En su duración, Swift hizo 152 espectáculos en más de 50 ciudades de los cinco continentes. Entre ellas visitó Buenos Aires; se trató de la primera vez que vino al país e hizo tres fechas en el Estadio River Plate en noviembre de 2023.

Taylor Swift vino a la Argentina en el marco de su gira The Eras Tour MICHAEL TRAN - AFP

Desde entonces, Taylor Swift tuvo varios éxitos profesionales y personales en 2025. Además de estrenar en octubre su 12° álbum, llamado The Life of a Showgirl, hizo oficial la compra de los másters de sus primeros seis trabajos de estudio: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. Se trata de una lucha legal que tuvo por años para ser dueña de sus propias canciones, que en su mayoría compuso y escribió. A su vez, también anunció su compromiso con su novio Travis Kelce, jugador de fútbol americano en Kansas City.

Cuándo se estrena el nuevo documental de Taylor Swift y cómo verlo por streaming

La serie documental de The Eras Tour saldrá este viernes 12 de diciembre y constará de seis episodios. Se podrá ver de forma online a través de Disney+. Para acceder a ella, será necesario contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

Todo lo que hay que saber sobre The End of an Era, la serie documental de Taylor Swift Disney+

Según la sinopsis oficial, The End of an Era es el “detrás de escena que registra el armado, el impacto y el funcionamiento interno que crearon el fenómeno que fue Taylor Swift | The Eras Tour”. Promete mostrar “una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira es noticia y emociona a los fanes en todo el mundo”. Además, la serie destaca actuaciones, miembros de la familia y amigos —incluidos Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch— quienes ofrecen una perspectiva jamás vista sobre el fenómeno.

A su vez, ese mismo día saldrá en Disney+ la última versión de Taylor Swift: The Eras Tour, una película que registra todo el concierto. Este se estrenó en agosto de 2023 y ya fue modificado meses después para incluir los cambios que hizo la artista a su show. Se trata de la película de concierto más recaudadora de la historia con más de $261 millones. En esta oportunidad, se podrá ver el último recital que hizo la cantante en la gira, que incluye el set completo de The Tortured Poets Department.