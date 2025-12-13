El video viral del momento en que Taylor Swift le entregó un bono de 197 millones de dólares al equipo de The Eras Tour

Taylor Swift entregó un bono de 197 millones de dólares al equipo que la acompañó en The Eras Tour, la gira mundial con la que llegó a Argentina por primera vez y generó furor en noviembre de 2023, una noticia que se dio a conocer a través de un reciente estreno de una docuserie realizada exclusivamente sobre los recitales de la cantante estadounidense.

Con el reciente estreno de The End of an Era (Disney+), uno de los dos primeros capítulos que se lanzaron este viernes 12 de diciembre contó con una escena en la que Taylor Swift se acercó a su equipo de músicos, bailarines, choferes, personal operativo y más para contarles la noticia vinculada al bono multimillonario. Si bien se encargaron de anular el audio en el momento que el reconocido bailarín Kameron Saunders lee la carta con la cifra específica, la noticia se había dado a conocer mucho antes en diferentes portales de Estados Unidos, por lo que el video sirvió como confirmación de que la artista decidió entregarles 197 millones de dólares a repartir entre todo su equipo.

Tras escucharlo, se generó un clima de conmoción total por la suma de dinero que le significaba a cada uno, la cual luego fue confirmada como 100 mil dólares por cabeza y cartas escritas a mano por la artista pop para agradecerles por su trabajo a sus 1970 personas a cargo. La propia Swift decidió dejar en claro las razones detrás de haber hecho pública esta noticia y se justificó al estar en la búsqueda de sentar un precedente en la industria de la música, con el objetivo de que todos los trabajadores se vean beneficiados por el éxito de un tour y no sea algo que únicamente le reditúe al protagonista de los recitales.

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas de la historia y ya se sienta en la mesa de los grandes del Siglo XXI Instagram

La sinopsis de la producción que se puede ver en Disney+ expresa lo siguiente: “The End of an Era es una docuserie de seis episodios del detrás de escena que registra el armado, el impacto y el funcionamiento interno que crearon el fenómeno que fue Taylor Swift | The Eras Tour. La reveladora docuserie muestra una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira es noticia y emociona a los fanes en todo el mundo. Además, la serie destaca actuaciones, miembros de la familia y amigos -incluidos Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch- y ofrece una perspectiva jamás vista de lo que costó crear un fenómeno”. Por el lado de los cuatro capítulos que faltan, llegarán a través de otros dobles lanzamientos programados para el 19 y 26 de diciembre, respectivamente.

Un “spoiler” que brindó Disney+ llegó en el elenco anunciado para la docuserie, ya que aparece el jugador de fútbol americano Travis Kelce, actual pareja y futuro esposo de Taylor Swift, quien hizo su “debut” en The Eras Tour en la visita de la cantante al estadio de River Plate en Argentina, por lo que hay muchas chances de que haya un énfasis especial en lo que fue la función del 11 de noviembre, cuando ocurrió el icónico beso delante de los baños químicos.

El beso de Taylor Swift y Travis Kelce en River se convirtió en todo un ícono de The Eras Tour @swiftiesforeternity

Lo cierto es que las críticas por le gesto de Taylor Swift con su equipo no tardaron en llegar y estuvieron dirigidas al momento de la filmación de la noticia, ya que bien podría haber sido una “ceremonia” privada y el tema no se hubiera trascendido y mejorado su imagen pública. Así lo expresó el usuario @AntonioMata en X, donde citó el video y recibió más de 42 mil ‘Me gusta’ al escribir: “En el momento en que decides grabar esto y ponerlo en tu propio documental pasa de ser una acción desinteresada a una estrategia de marketing”. Tras esto, aparecieron una catarata de memes y divertidas reacciones, aunque no todas fueron para atacar a la exitosa artista que este 13 de diciembre cumplió 36 años.

Los mejores memes y reacciones sobre el bono de 197 millones de dólares entregado por Taylor Swift

