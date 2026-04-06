Paul McCartney reveló cómo su esposa Linda lo ayudó a superar la separación de los Beatles

La separación de los Beatles no fue fácil para nadie, ni para la industria discográfica, ni para los fans y mucho menos para la banda. En los últimos días, Paul McCartney se sinceró sobre cómo su difunta esposa, Linda Eastman, lo ayudó a sobrellevar ese momento tan difícil y crucial de su vida.

En el documental Paul McCartney: Man on the Run, el director Morgan Neville habló con el músico, de 83 años, quien contó cómo vivió el final de los Beatles y cómo un mantra que aprendió de su difunta esposa lo ayudó a sobrellevar la situación, enseñándole “a no ponerse demasiado tenso”.

“En una situación así, en la que has perdido tu trabajo, es muy fácil ponerse tenso", dijo durante la conversación. “Una de mis expresiones favoritas de ella era, cuando tú decías: ‘Me encantaría hacer tal cosa y tal otra, pero no puedo. No puedo’, y ella respondía: ‘Está permitido’. Era como si todo el peso desapareciera de repente. Está permitido”, contó. “Sí, claro que lo está. Ese tipo de cosas me impresionaron mucho y creo que probablemente me hicieron pensar que estaba permitido hacer mucho más de lo que realmente estaba”.

Linda y Paul se conocieron en 1967, cuando ella trabajaba como fotógrafa, y se casaron dos años después, en marzo de 1969. A lo largo de su matrimonio, tuvieron tres hijos: Mary, Stella y James.

En el documental, Paul describió a Linda como “una influencia liberadora” y comentó que, aunque ella había crecido en un barrio “muy acomodado” de Nueva York e “iba camino de convertirse en la típica esposa de un gran ejecutivo”, eso no era lo que ella quería. “A ella le gustaba el rock and roll y hacía cosas como escaparse de su casa a altas horas de la noche y conducir hasta Nueva York con un novio”, recordó con nostalgia. “Tenía una mentalidad muy libre, así que creo que eso me vino muy bien”, agregó.

Después de los Beatles

Unos años después de la separación de los Beatles, McCartney formó el grupo Wings, al que Linda se unió como teclista y también como vocalista. Wings se convirtió en una de las bandas más importantes de la década de 1970, con éxitos como “Band on the Run”, “Live and Let Die” y “My Love”, ganando dos premios Grammy.

Al recordar aquella época, McCartney dijo que, cuando escucha la música y oye “esas hermosas armonías que salían de Linda”, sigue sintiendo admiración por su talento. “No había autotune. No teníamos nada de eso… eso es lo auténtico de esa época“, contó. ”Ella no había recibido clases de canto, simplemente le encantaba cantar. Me gustaba su voz. Su estilo no era operístico, pero tampoco era blues".

“Lloré durante un año”

Paul McCartney estuvo devastado tras la muerte de su mujer Linda Eastman, luego poco a poco rehizo su vida sentimental Joel C Ryan - Invision

Paul y Linda estuvieron casados durante casi 30 años antes de que ella falleciera en 1998 a los 58 años, tras una batalla contra el cáncer de mama.

Durante una entrevista en el programa Ricky Ross Meets de BBC Radio Scotland, McCartney contó que, tras su muerte se sintió devastado como nunca creyó estarlo: “Creo que lloré de forma intermitente durante aproximadamente un año”.

“Estás en tu casa y esperás verla entrar, a esa persona a la que querés, porque estás tan acostumbrado a ella”, dijo al recordar ese difícil momento. “Lloré mucho. Era casi vergonzoso, pero parecía lo único que podía hacer”, admitió durante la charla.

La hija mayor de la pareja, Mary, siguió los pasos de su madre y se convirtió en fotógrafa. Su hija del medio, Stella, pasó a ser una famosa diseñadora de moda y se autodenominó “una de las primeras nepo babies” en una entrevista con Time en 2023. Su hijo, James, es músico y se ha asociado con el hijo de John Lennon, Sean Lennon, para componer la canción “Primrose Hill”, publicada en 2024.