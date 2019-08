El artista confesó haber sufrido bullying en la secundaria

Paulo Londra, el trapero argentino que colaboró con Ed Sheeran en el tema "Nothing On You" , confesó en una entrevista radial que sufrió bullying en la escuela secundaria. El joven cordobés contó que no fue nada fácil sobrellevar las bromas de sus compañeros cuando empezó a adentrarse en el mundo musical e intentaba aprender a rapear.

Londra es una de los artistas argentinos con más seguidores en sus redes sociales: en Twitter tiene más de 700 mil seguidores, en Instagram supera los 6 millones, y en Youtube continúa sumando suscriptores a los más de 13 millones que siguen su carrera.

El periodista Juan Pablo Varsky entrevistó al artista para su segmento JPV Podcasts en Spotify, y fue allí donde el músico reveló todo lo que atravesó en su etapa escolar: "Fui a un colegio público y me encontré con un montón de locos que eran muy agresivos. Yo quería hacerme el rapero, pero no me salía. Entonces me tomaban de punto, me descansaban, me bolaceaban".

El cantante sorprendió con su historia de bullying en carne propia, contando que incluso se enfrentó a situaciones de violencia cuando un compañero le puso un anillo puntiagudo en el baño y empezó a pincharlo, lastimándolo, mientras le decía amenzante: "mirá que te pincho".

Asimismo, Londra encontró en la música la clave para escapar de las intimidaciones constantes: "Una vez me animé a hacer una canción para el día de los maestros. Me subí y rapeé. A la gente le gustó y los mismos que me maltrataban me dijeron: 'Bien ahí, loco'. No me molestaron nunca más. Y me re gustó eso".

También el trapero argentino dio su opinión acerca de los haters que abundan en las redes sociales: "Hay gente que tira mala onda, pero al fin y al cabo uno no quiere hacerle mal a nadie. Por eso no entiendo a la gente que tira mala onda. Una crítica la entiendo, siempre. Obviamente te puede no gustar mi rima, mi tono de voz, o mi tema. Pero lo malo es cuando tiran mala onda. Yo me la tengo que aguantar, ¿pero a alguien que recién está empezando lo van a criticar así? ¡No! Paren un poco, porque sino a nadie le van a dar ganas de exponerse y crecer", remató Londra.

Paulo dejó claro que lo llena de orgullo cuando lo halagan y felicitan, y que no puede evitar ponerse mal cuando lo critican, pero que por suerte siente que son muchos más los que le "tiran buena onda" con comentarios positivos y alentadores.

Finalmente, a modo de reflexión, el autor de "Adan y Eva" explicó que cada experiencia le sirvió en su vida para aprender a transformar las agresiones de sus compañeros en ganas de demostrarles que el sí podía rapear y convertirse en un gran artista internacional.