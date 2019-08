Ed Sheeran y Paulo Londra: mirá el video de la canción que hicieron juntos

Dave, Sheeran y Londra andan en bicicleta por las calles de Londres en el video clip de "Nothing on You"

Desde las 19 está disponible el video clip de "Nothing on You", el tema que Ed Sheeran grabó con el cordobés Paulo Londra y el rapero inglés Dave. El video, protagonizado por los tres cantantes, fue filmado en Londres y estuvo dirigido por el equipo que está detrás de la plataforma de música SBTV. Es el mismo que filmó la primera sesión online de Sheeran con "You Need Me, I Don't Need You", en 2010.

"Nothing on You" está incluido en el álbum de Sheeran que llegó a N° 1 en todo el mundo, No.6 Collaborations Project, y que está a punto de completar su cuarta semana consecutiva en la cima de la lista de álbumes oficiales de Gran Bretaña. Además, el pelorrijo es actualmente el artista más escuchado en Spotify, con más de 73 millones de oyentes.

Ed Sheeran y Paulo Londra andan en bici por las calles de Londres 03:21

Video

Pero los records de Ed Sheeran no terminan ahí. También alcanzó un hito entre los shows en vivo, al superar el récord de U2 con su gira internacional Divide. La que esta aquí es su última gira es la de más audiencia de todos los tiempos. Sí, leyeron bien. Y pasó dos veces por Argentina: en 2017 en el Estadio Único de La Plata y el año pasado en el Campo Argentino de Polo. Ahora el tour llega a su fin este mes, en Inglaterra.

El crecimiento del trapero cordobés Paulo Londra no se detiene. Es el argentino mejor posicionado en Spotify global y recién acaba de sacar su primer disco, Homerun. El 2 de noviembre lo presentará en directo en Buenos Aires, en el Hipódromo de Palermo. Las entradas para el show están a punto de agotarse.

Andan en bicicleta por las calles de Londres, se dividen el protagonismo del video y cantan en inglés y castellano aquello de "lo que hacemos los dos no se puede igualar". Una canción de amor distinta, que incluye todos los elementos que tiene que incluir, tanto musicales como visuales, para dejar satisfecho al algoritmo.