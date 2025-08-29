Así quedó el line up de Lollapalooza 2026
La organización del festival reveló la grilla completa de artistas para su próxima edición en el Hipódromo de San Isidro; los tickets ya se encuentran disponibles con precios que parten desde los $350.000
La organización del festival Lollapalooza 2026 reveló este jueves la grilla completa de artistas que se presentarán en su próxima edición en el país. El festival se realizará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y los tickets para asistir ya se encuentran a la venta.
Quiénes tocan en el Lollapalooza Argentina 2026
La nueva edición del festival presenta una diversa selección de artistas nacionales e internacionales. Los principales nombres que encabezan la grilla de este año son Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.
La lista completa de bandas y solistas confirmados para el Lollapalooza Argentina 2026 incluye a los siguientes artistas:
- Ratones Paranoicos
- Kygo
- Peggy Gou
- Interpol
- Addison Rae
- Katseye
- Djo
- Brutalismus 3000
- Ben Böhmer
- Marina
- Lola Young
- Aitana
- Danny Ocean
- D4VD
- Soledad
- Bunt.
- Royel Otis
- TV Girl
- The Dare
- Six Sex
- Horsegirl
- 2hollis
- Yousuke Yukimatsu
- Men I Trust
- Riize
- Viagra Boys
- Massacre
- Judeline
- Balu Brigada
- Saramalacara
- Guitarricadelafuente
- Lany
- The Warning
- Zell
- Röz
- Hamdi
- Nasa Histoires
- Timø
- Yami Safdie
- Militantes del Clímax
- Ezequiel Arias
- Little Boogie
- Marttein
- Easykid
- Ryan
- Joaquina
- Cerounno
- Amigo de Artistas
- Félix Vestre
- Tiger Mood
- Tobika
- 143Leti
- Ludmila Di Pasquale
- Victoria Whynot
- Spaghetti Western
- Terra
- Reybruja
- Mora Fisz
- Paula OS
- Jero Jones
La organización informará más adelante la distribución de los artistas en cada una de las jornadas del festival.
Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026 y cuánto salen
La venta de entradas para el festival ya está habilitada. Se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma AllAccess. Para esta edición, se ofrece un beneficio de hasta seis cuotas sin interés para clientes del banco Santander que abonen con tarjeta American Express.
El procedimiento para conseguir las entradas es el siguiente:
- Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra.
- Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.
- Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.
- Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.
- Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.
Una vez adquiridas las entradas, los compradores deben realizar un paso obligatorio de verificación de compra. Este procedimiento consiste en una validación por código para comprobar la identidad del titular de la tarjeta utilizada en la operación y confirmar los tickets.
Se dispone de un plazo de diez días desde el momento de la compra para ingresar un código de seis dígitos. Este código aparecerá en el resumen de la tarjeta o en el home banking. Puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. Si la compra no se verifica dentro del plazo establecido, será dada de baja.
En esta primera etapa de venta, solo están disponibles los abonos para los tres días del festival. Los precios varían según el tipo de experiencia que se elija. Los valores actuales son los siguientes:
- 3 Day Pass: $350.000
- 3 Day Pass +Plus: $650.000
- 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000
A todos los precios se les debe sumar el costo por el servicio que aplica la empresa ticketera.
