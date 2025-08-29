Así quedó el line up de Lollapalooza 2026

La organización del festival Lollapalooza 2026 reveló este jueves la grilla completa de artistas que se presentarán en su próxima edición en el país. El festival se realizará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y los tickets para asistir ya se encuentran a la venta.

Quiénes tocan en el Lollapalooza Argentina 2026

La nueva edición del festival presenta una diversa selección de artistas nacionales e internacionales. Los principales nombres que encabezan la grilla de este año son Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator encabezan la lista de artistas internacionales Instagram

La lista completa de bandas y solistas confirmados para el Lollapalooza Argentina 2026 incluye a los siguientes artistas:

Ratones Paranoicos

Kygo

Peggy Gou

Interpol

Addison Rae

Katseye

Djo

Brutalismus 3000

Ben Böhmer

Marina

Lola Young

Aitana

Danny Ocean

D4VD

Soledad

Soledad es una de las artistas confirmadas para el Lollapalooza Argentina 2026 Instagram @pastwiittera

Bunt.

Royel Otis

TV Girl

The Dare

Six Sex

Horsegirl

2hollis

Yousuke Yukimatsu

Men I Trust

Riize

Viagra Boys

Massacre

Judeline

Balu Brigada

Saramalacara

Guitarricadelafuente

Lany

The Warning

Zell

Röz

Hamdi

Nasa Histoires

Timø

Yami Safdie

Yami Safdie forma parte de la grilla anunciada para la edición 2026 del festival Hernan Zenteno� - La Nacion�

Militantes del Clímax

Ezequiel Arias

Little Boogie

Marttein

Easykid

Ryan

Joaquina

Cerounno

Amigo de Artistas

Félix Vestre

Tiger Mood

Tobika

143Leti

Ludmila Di Pasquale

Victoria Whynot

Spaghetti Western

Terra

Reybruja

Mora Fisz

Paula OS

Jero Jones

La organización informará más adelante la distribución de los artistas en cada una de las jornadas del festival.

Paulo Londra y Ratones Paranoicos son algunos de los representantes argentinos en la grilla

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026 y cuánto salen

La venta de entradas para el festival ya está habilitada. Se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma AllAccess. Para esta edición, se ofrece un beneficio de hasta seis cuotas sin interés para clientes del banco Santander que abonen con tarjeta American Express.

El procedimiento para conseguir las entradas es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra.

con usuario y contraseña. Se recomienda este paso previo para agilizar la compra. Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.

“Lollapalooza Argentina 2026”. Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.

deseada y la cantidad. Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.

y completar los datos correspondientes. Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de pago.

Los compradores deben realizar una verificación de compra con un código de seis dígitos Shutterstock

Una vez adquiridas las entradas, los compradores deben realizar un paso obligatorio de verificación de compra. Este procedimiento consiste en una validación por código para comprobar la identidad del titular de la tarjeta utilizada en la operación y confirmar los tickets.

Se dispone de un plazo de diez días desde el momento de la compra para ingresar un código de seis dígitos. Este código aparecerá en el resumen de la tarjeta o en el home banking. Puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. Si la compra no se verifica dentro del plazo establecido, será dada de baja.

Los asistentes disponen de un plazo de diez días para validar su compra tras adquirir los tickets gentileza Lollapalooza

En esta primera etapa de venta, solo están disponibles los abonos para los tres días del festival. Los precios varían según el tipo de experiencia que se elija. Los valores actuales son los siguientes:

3 Day Pass: $350.000

3 Day Pass +Plus: $650.000

3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000

A todos los precios se les debe sumar el costo por el servicio que aplica la empresa ticketera.

