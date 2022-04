La reprochable actitud de Mica Viciconte que hizo enojar a sus compañeros en MasterChef Celebrity

Este miércoles, a pocos pasos de la gran definición, Juariu, Tomás Fonzi y Micaela Viciconte, los tres semifinalistas de MasterChef Celebrity 3, enfrentaron un nuevo desafío plagado de sorpresas.

Pero antes de poner las manos en la masa, los tres confesaron que están nerviosos y mal dormidos por la tensión de estar viviendo estas instancias finales y Viciconte hizo una revelación que sonó a déjà vu de otras ediciones: un sueño que involucró a uno de los jurados, Germán Martitegui. En este caso, la soñadora no fue la participante, sino su pareja, Fabián Cubero.

Luego, sí, Santiago del Moro los sorprendió mostrándoles los tres delantales grises que se encontraban sobre una pequeña tarima. “El que gane hoy va a tener un beneficio fundamental para la gala de mañana”, les informó.

“Imagino que ver los delantales grises no les causa mucha gracia... En MasterChef nada es lo que parece; siempre hay una sorpresita detrás de la esquina”, continuó Donato De Santis. Y Damián Betular precisó: “Van a tener 60 minutos para realizar un plato libre. Pero como son los tres semifinalistas, sabemos que les podemos pedir un poquito más”.

“Así que hoy queremos que trabajen en serie. Esto quiere decir que de la misma preparación, van a tener que servir seis platos iguales”, completó Martitegui.

Al elegir cada uno un delantal al azar y desenrollarlo, los participantes encontraron los nombres de tres de sus compañeros eliminados: el de Viciconte llevaba escrito “Malena” (Guinzburg), el de Juariu “María” (Del Cerro) y el de Fonzi “Joaquín” (Levinton). Inmediatamente, los tres ingresaron para ayudarlos. Sin embargo, como había adelantado De Santis minutos antes, con ellos llevaban otra sorpresa: misteriosas bandejas tapadas con un repasador rojo.

María del Cerro, Malena Guinzburg y Joaquín Levinton volvieron para ayudar a los semifinalistas Prensa Telefe

La alegría de las dos semifinalistas mujeres se esfumó ni bien descubrieron el contenido de aquellas bandejas. La de Mery, ranas; la de Guinzburg, salmón blanco. Fonzi corrió con más suerte: la del exlíder de Turf llevaba bifes con lomo de cordero.

Viciconte decidió hacer ceviche, aprovechando que tanto ella como a su “ayudante” tuvieron buenas devoluciones cuando les tocó realizar esa preparación, acompañado de papas y batatas fritas. El problema se presentó a la hora de preparar el maíz cancha. Aconsejada por Guinzburg, la semifinalista intentó freírlo en una olla llena de aceite, pero los granos comenzaron a saltar. Entonces, sí, decidió saltearlos. Minutos después, se presentaría un nuevo inconveniente: la leche de tigre que tenían preparada no alcanzaba para los seis platos. “Andá a pedir limón, que a vos te lo van a dar y a mí no”, le pidió Viciconte a su compañera, que siguió sus órdenes y consiguió que Fonzi le entregara lo que necesitaban.

“¿Me prestás cilantro?”, le preguntó en voz baja Levinton a Guinzburg, mientras Viciconte estaba distraída buscando utensilios de cocina. “Te doy un poquito, porque a ella no le gusta prestar”, dijo la humorista mientras cortaba un poco de la hierba aromática para darle al cantante.

“Directo a Marruecos nos vamos”, le adelantó Fonzi a Betular, cuando el jurado se acercó a ver cómo avanzaba su preparación. “¿Y cómo van a hacer que viajemos a Marruecos?”, inquirió el repostero. “Vamos a acompañar las T-Bones con un cuscús hidratado con jugo de naranja, y también vamos a servir un curri, tenemos leche de coco...”, respondió Fonzi, frente a la sorpresa de Betular, que le marcó que el curri era oriundo de la India. “Bueno, es una zona amplia, nuestro plato recorre el 70% del planeta”, se defendió él con humor.

“Germán me tira un par de ideas”, reconoció Juariu tras el paso de Martitegui por su isla, que le recomendó que apanara las ancas de rana con curri para darles color y sabor. Como guarnición, zanahorias y zucchinis con jugo de naranja y yogur.

La primera en presentar sus platos fue Viciconte. “¿En qué curaste el pescado?”, quiso saber Betular. Sorprendida, la participante respondió: “No... Ya tenía el apto médico”, pero el chascarrillo no pareció gustarle mucho al jurado.

“No es fácil hacer seis platos, como te habrás dado cuenta hoy, y están bastante parecidos”, comenzó su devolución Martitegui. Y continuó: “Están bien presentados; quizás un poco sucios los bordes; por eso a último momento siempre hay que limpiarlos un poquito”. Fiel a su estilo confrontativo, Viciconte no estuvo de acuerdo con la observación. Y a pesar de que los otros dos miembros del jurado le mostraron las manchas en los bordes de sus platos, a solas con las cámaras, la exparticipante de Combate indicó: “Si el mío está manchado, mirá al de atrás”, en referencia a sus competidores.

“El sabor del cilantro le queda muy bien, el crocante de la papa, la cebolla, el pescado está bien cortado, lo filetearon”, elogió Martitegui. Pero luego expresó: “Para mí, la leche de tigre tiene un exceso de acidez. Le faltó algo... Quizá un poco más de pescado o de ajo. Está rico, pero tiene mucho limón”.

Betular coincidió: “Le falta intensidad al ajo y al jengibre. Es como un ceviche para alguien que no come ceviche. Muy correcto. Poca emoción”. Donato, a su vez, indicó: “Es una muy linda presentación. Se ve muy fresco. La papa está bien crocante, la cebolla está perfectamente cortada. Me llama un poco la atención la espuma... La leche de tigre es como un agua de mar. Faltó un poquito más de picante y de sal, jengibre, cilantro, para darle el toque exótico que tiene el ceviche para que no sea un simple baño de limón”. Al finalizar la ronda, el conductor recordó que al estar embarazada, la participante no pudo probar el pescado crudo.

Llegó entonces el turno de Juariu. “Nunca tenemos una buena experiencia cuando hay rana”, comenzó Betular. Y añadió: “Pensé que iba a quedar como un pollo frito. Y no... La capa de la fritura me encanta, el yogur me gusta, pero el puré de zucchini no es puré. Y me parece que las zanahorias se te quemaron un poco, están un poco amargas”.

“El puré de zucchini, para el olvido”, estuvo de acuerdo Donato. “Es muy fácil a la hora de hacer el apanado pasarse de espesor o de condimentos y acá está todo perfecto; muy balanceada toda el anca de la rana, de punta a punta”, expresó.

Martitegui, completó: “No queda muy lindo apanar el hueso hasta el final; yo hubiese dejado un pedazo de hueso limpio incluso para agarrarla. Cuando me hablaste del puré, yo me imaginé una cosa con gusto y color a zucchini fresco, muy primaveral, y esto es más como una sopa. La salsa de yogur está muy bien y las zanahorias no parecen zanahorias; si me decís que son tomates, morrones o cualquier otra cosa, te digo que sí”.

Para el final, quedó Fonzi. Y mientras llevaba las dos primeras preparaciones para la degustación, tropezó, manchando uno de los platos. Desde atrás, Viciconte, que seguía molesta por los dichos del jurado, acotó: “Eso ya estaba, Tomás. Eso ya estaba”. Ajena al pequeño entredicho, Juariu elogió la preparación de su compañero: “Esto huele a la India y a Marruecos”. El escucharla, la exparticipante del “Bailando por un sueño” cuestionó: “Juariu, ¿vos querés ganar?”.

A la hora de probar, Donato encontró un trozo grande de ají picante que Fonzi debía quitar a la hora de servir, pero no logró hallar. Al escuchar la advertencia del participante, ya se había llevado el bocado a la boca. “¿Qué hago?”, le preguntó a Fonzi. Jugado, el actor le respondió que lo tragara. A Betular le ocurrió algo similar, pero con una gruesa rodaja de zanahoria cruda.

“A mí me gusta el cordero. No es fácil y me imaginaba un poquito más de limpieza en esta costillita. Se mezcla con el cuscús... Es un plato un poco difícil, más allá de que en general está rico. Por lo menos el trozo de cordero que me tocó estaba bien cocido”, expresó De Santis.

“Tenías una pieza muy difícil de conseguir... Me parece excesiva la cantidad que serviste. No tenías que limpiar las 12 piezas. Para mí, con una sola y el cuscús estaba bien. Más, en el plato que elegiste. Hay un tema de proporciones que lo hace parecer un poco grotesco. Tiene sabores, mezclaste varias cosas, pero te faltaron vegetales para el cuscús. Es un buen intento”, indicó, a su turno, Martitegui.

Betular, entonces, cerró: “El sabor está bien y el curri se ha transformado en un aliado tuyo. A partir de hoy, te lo prohíbo”.

“El curri se lo llevó Denise (Dumas)”, bromeó Del Moro. Atenta, Viciconte aprovechó la oportunidad para volver a echar tierra sobre sus compañeros. “Pero lo volvieron a agarrar los chicos. Los dos hicieron curri”, expresó. Pero esta vez Juariu no se quedó callada: “Y vos cuántos ceviches hiciste ya, ¿cuatro?”.

Todavía faltaba saber a quién le darían el beneficio de cara al desafío del jueves. Tras deliberar, los tres miembros del jurado develaron el misterio: el mejor plato fue el de Juariu quien contará, entonces, con una ventaja aún no revelada.