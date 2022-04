El cachetazo de Will Smith: adelantan la reunión para definir sanciones y se suspendió la producción de un film en el que estaba involucrado

Pasó más de una semana del cachetazo más escandaloso de la televisión, ese que le dio en plena ceremonia de los premios Oscar Will Smith a Chris Rock. Y el tiempo no parece estar haciendo el trabajo de borrar de las mentes lo sucedido, sino más bien todo lo contrario. Las noticias siguen surgiendo y son más y más celebridades las que repudian lo acontecido. Sin ir más lejos, Billy Crystal sumó al set de sus bromas una sobre el actor de Hombres de negro y el hermano de Rock pidió que le retiren el premio Oscar que ganó recientemente Smith por su trabajo en Rey Richard.

Ahora, trascendió que Jojo Siwa decidió desvincularse de Bounce, el film que la pareja Smith-Pinkett estaba produciendo. También se supo que Paramount decidió dar de baja ese proyecto. Para ponerle un poco más de dramatismo al asunto, Deadline acaba de informar que adelantarán 10 días la reunión de la Academia para decidir qué sanción se le impondrá al actor. Al parecer, urge darle una solución al tema que tiene alborotado a Hollywood y ésta se conocerá mañana.

Más allá de que aseguran que la decisión de poner en suspenso la producción de Bounce fue previa al famoso cachetazo, la noticia llega días después de que el nombre de Smith empapelara los titulares. Según informa Variety, JoJo Siwa, la YouTuber, concursante de Dancing With the Stars y figura LGBTQ, reveló que ya no está vinculada a una adaptación cinematográfica del film basado en el libro YA de Megan Shull. “Ese proyecto quedó en suspenso y luego desapareció”, dijo la actriz al citado medio en los GLAAD Media Awards. “No fue el indicado”, sumó. Además, personas familiarizadas con el proyecto dijeron que Paramount Pictures también lo eliminó de su lista de desarrollo.

El film fue anunciado en 2020. Fue el productor Caleb Pinkett (Cobra Kai) quien lo llevó al estudio. Se supo en ese entonces que su hermana, Jada Pinkett Smith, y su cuñado, Will Smith, trabajarían como productores en ese momento. El proyecto también causó revuelo en julio pasado cuando Siwa, quien se declaró pansexual meses antes, reveló que el guion de Bounce incluía una escena de besos con un coprotagonista masculino. “Estoy locamente enamorada y no quiero besar a otro humano”, dijo Siwa sobre la escena de amor. “Especialmente porque es un hombre”. Variety informó más tarde que el estudio optó por eliminar la escena del beso a la luz de la objeción de Siwa. En su conversación del sábado con el citado medio, Siwa aclaró además que su salida del proyecto no estaba relacionada con la cachetazo de Smith, pero agregó: “Normalmente me mantengo al margen de todo lo relacionado a la política. Pero, diré que ser amables unos con los otros es muy importante. Creo que eso puede ir en ambos sentidos, amabilidad”.

Mañana se define la sanción

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que adelantará la reunión anual 10 días para abordar más rápidamente las posibles sanciones para Will Smith por su reacción en los premios Oscar. El presidente de AMPAS, David Rubin, escribió en una carta que la reunión programada para el 18 de abril ahora se llevará a cabo en el día de mañana. “La fecha del 18 de abril se fijó de acuerdo con la ley de California y nuestros Estándares de conducta porque nuestra agenda incluía la posible suspensión o expulsión del Sr. Smith de la membresía”, escribió Rubin. Y sumó: “Estábamos obligados a notificar al Sr. Smith 15 días antes de la reunión de la junta en la que se podría tomar tal acción, y también darle la oportunidad de proporcionarle a la junta una declaración por escrito no menos de cinco días antes de esa reunión”.

Will Smith golpea al presentador Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar el 27 de marzo de 2022

Smith ya renunció a la Academia, lo hizo poco después de haber golpeado a Chris Rock en medio de la entrega de los premios Oscar, motivado por un chiste que hizo el humorista en torno a la alopecia que sufre su mujer. El actor se levantó de su asiento de primera fila, se acercó a Rock y lo golpeó con la mano abierta. Más tarde, y tras mostrarse enojado y vociferar la siguiente frase: “Mantené el buen nombre de mi mujer fuera de tu maldita boca”, resultó ganador del premio a Mejor actor por su papel en Rey Richard. Fue en ese momento en el que pidió disculpas a la Academia y a los presentes, pero no a Rock.

A raíz del incidente, la Academia esa noche emitió un comunicado diciendo que “no aprueba la violencia de ninguna forma”. Ante el escándalo que rondó la reacción, más tarde el mismo Smith escribió un comunicado en el que se disculpaba con el humorista.