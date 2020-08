Plácido Domingo, premiado en Salzburgo, negó ser un abusador sexual

Plácido Domingo junto a su esposa Marta. Recibio un premio a la trayectoria del Premio a la Musica de Austria Fuente: AP

"Nunca he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva", aseguró el tenor y director de orquesta español Plácido Domingo,que de este modo se defendió de las acusaciones de abuso sexual. En un entrevista que dio al diario italiano La Repubblica, también agregó: "Siempre he declarado mi alejamiento de los hechos, a veces con declaraciones cortas que han sido mal entendidas y consideradas admisiones de culpa. Es una situación terrible".

Hace tres días, el Festival de Música de Salzburgo, famoso encuentro austríaco que en esta edición tiene una programación más reducida que lo habitual debido al coronavirus, homenajeó a Domingo por su "influyente" y "excepcional" carrera en un acto que tuvo lugar en el aeropuerto. El premio al reconocido tenor le llega a un año de haber sido acusado por cerca de veinte mujeres debido a su conducta. Si bien en ese momento no hubo denuncias en la justicia estadounidense, en la Ópera de Los Ángeles se inició una investigación interna. La primera reacción del cantante español fue defensiva. En ese momento, su relación contractual con aquella casa lírica terminó. También se cancelaron otros contratos que tenía con la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco. Y en el MET de Nueva York quedaron a la espera de qué resultados daría la investigación californiana para decidir sobre el contrato que ligaba al tenor con una versión de Macbeth. Mientras tanto se le cancelaron dos dos conciertos que el tenor tenía previsto dar en el Teatro de la Zarzuela de España.

En este último tiempo, Plácido Domingo contrajo coronavirus en Acapulco, México, aunque ante el medio italiano aseguró ya estar recuperado. El cantante sostuvo ante la prensa que el proceso mediático "desestabilizó" a él y a toda su familia y le han hecho mucho más daño que el virus. "Cuando me enteré de que tenía el Covid me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre", aseguró la superestrella de la ópera y agregó: "Ahora solo puedo tomar conciencia de que no podré cantar en algunas partes del mundo, como Estados Unidos y España, y no por la decisión del público que continúa incesantemente enviándome mensajes de solidaridad".

Plácido Domingo junto a su esposa Marta, en Salzburgo Fuente: AFP

Frente a la prensa, Domingo aseguró que de haberse dado cuenta que estaba ofendiendo a alguna mujer habría intentado remediarlo al instante. Además recordó que la investigación realizada por la Ópera de Los Ángeles terminó sin nada concreto: "esto ha sido ignorado por la prensa". Admitió que fue muy doloroso ser excluido del Teatro de la Zarzuela de Madrid. "Respeto las instituciones, pero esta decisión se basa en un malentendido", insistió.

Con respecto a Salzburgo, la ciudad le debe traer buenos recuerdos al cantante. En agosto del año pasado cantó la ópera Luisa Miller, de Verdi, y recibió una verdadera ovación. Era la primera vez que pisaba un escenario desde que se había conocido, dos semanas antes, las acusaciones de acoso en los Estados Unidos.