Secta del horror: cancelan un concierto de Plácido Domingo en Chile por su vinculación con la organización de Villa Crespo

Un concierto que Plácido Domingo tenía programado en Chile fue suspendido hoy por la organización del evento a partir de la supuesta vinculación del tenor español con una red dedicada al abuso, la trata y la explotación sexual en Buenos Aires.

Según informaron varios medios internacionales, la compañía, que tenía previsto organizar un concierto del tenor español el 16 de octubre en Santiago de Chile, anunció la cancelación del show.

Según la empresa promotora, la cancelación se debe a “dificultades en la logística de la gira” y a “una situación que se escapa” de sus “manos como productora”, por lo que lamentan “las complicaciones que esto pueda provocar”.

Los organizadores pusieron a disposición de quienes adquirieron entradas para el show en el Movistar Arena de Santiago de Chile un canal en internet para la devolución de los tickets.

Días atrás, el nombre del artista apareció vinculado a una supuesta escuela de yoga de Buenos Aires que presuntamente funcionaba como una secta que durante casi tres décadas habría lucrado con prostitución, extorsión y lavado de dinero.

La Justicia ordenó la detención de 25 personas, entre ellas el fundador de la escuela, Juan Percowicz, de 84 años. Se logró localizar a 19 de los integrantes.

Ayer, el tenor negó cualquier vínculo con la presunta secta: “Está todo comprobado que no hay nada; lo que siento mucho es que era un grupo de amigos, que consideraba músicos, con quien estuvimos en una ocasión y los invité a trabajar. Desgraciadamente, no ha sido así, pero desde luego que yo no tengo nada que ver en eso?.

“Me da tristeza haber tenido amigos por muchos años y darme cuenta de que me usaron”, agregó.

Qué se escucha en los audios

La semana pasada trascendió una de las escuchas que figura en la causa e involucra al cantante lírico español. En la serie de escuchas se reconstruye un presunto encuentro sexual del tenor con una mujer que forma parte de la secta a la que se menciona como “Mendy” en los audios en los que interactúa con el español y también con el “Maestro” de la organización, Juan Percowicz.

En los tres audios difundidos se puede escuchar a “Mendy” charlar con tres hombres diferentes: uno es el cantante; el otro es Percowicz, líder de la secta, y el tercero no se identifica.

A este hombre sin identificar Mendy le dice: “ Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en New York y lo recordó ayer ”. Además, le dice a su interlocutor que organice el encuentro y cierra: “Tendré que sacrificarme una vez más, tengo mucha vocación de servicio”.

En otro de los audios, la mujer habla con el tenor para coordinar un encuentro. Allí, Domingo le indica cómo debe hacer para evitar ser vista cuando lo vaya a visitar a su habitación de hotel: “Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”.

La tercera charla, para coordinar ese encuentro, “Mendy” la tiene con Percowicz, el contador devenido en líder espiritual que estaba al frente de la secta, a quien le dice: “Ya me llamó [Domingo] y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta”.

En tono jocoso, Percowicz, que ahora tiene 84 años, le responde: “Qué degenerada que sos”.

“Mendy” le retrucó: “Me parece que un poquito colaboraste con este producto. Está hecho mierda, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mierda. Nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado? Te quiero tanto”.

Con información de la agencia Télam.