Al menos en Europa, las acusaciones al cantante lírico Plácido Domingo por acoso sexual parecen no haber hecho mella en su labor artística. El próximo 6 de agosto, el Festival de Música de Salzburgo, uno de los más importantes de aquel continente, lo homenajeará por su "influyente" y "excepcional" carrera. Con una programación más reducida que lo habitual, debido a la pandemia Covid-19, el acto en honor al tenor español se realizará en el aeropuerto Wolfgang Amadeus Mozart de la ciudad austríaca, informó la agencia EFE.

En pocos días se cumplirá un año desde que el cantante fuera acusado por cerca de veinte mujeres debido a su conducta. Si bien en ese momento no hubo denuncias en la justicia estadounidense, en la Opera de Los Angeles se inició una investigación interna. La primera reacción del cantante español fue defensiva. "Aquellos muchos que me conocen y me han tratado bien saben que yo nunca me he comportado de la manera agresiva, acosadora y vulgar en la que me han pintado", aseguró. En ese momento, su relación contractual con aquella casa lírica terminó. También se cancelaron otros contratos que tenía con la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco. Y en el MET de Nueva York quedaron a la espera de qué resultados daría la investigación californiana para decidir sobre el contrato que ligaba al tenor con una versión de Macbeth.

Finalmente, no fue una investigación sino cierto malestar de los empleados del MET lo que precipitó la desvinculación: "Aunque rebato firmemente las recientes alegaciones en mi contra, y estoy preocupado por un clima en el que se condena a la gente sin el debido proceso, tras una reflexión creo que mi aparición en esta producción de Macbeth restará atención al duro trabajo de mis colegas sobre el escenario y detrás de él", señaló Domingo."Estoy feliz de que, a la edad de 78 años, pude cantar el maravilloso papel principal en el ensayo general de Macbeth, que considero mi última actuación en el escenario del MET".

Mientras que en los Estados Unidos sus contratos se cancelaron, al otro lado del Atlántico la respuesta ante esta situación había sido diferente. El Teatro Real de Madrid, La Scala de Milán, La Royal Opera House de Londres y la Ópera de Viena no tenían previsto modificar sus programas líricos al destacar el principio de inocencia del cantante. En enero pasado La Ópera Estatal de Berlín ratificó las actuaciones que por esos días el cantante tenía agendadas. La justificación fue que no había elementos para "una condena a priori" del cantante lírico y director de orquesta. "Evidentemente tomamos muy en serio cualquier acusación de acoso sexual. La seguridad de mis compañeros y compañeras y de los artistas tiene en todo momento la máxima prioridad", argumentó en ese momento el director general del teatro, Matthias Schulz, en un comunicado. Sin embargo, señaló Schulz, "en este caso concreto" la dirección del teatro, ha decidido por unanimidad mantener las actuaciones contratadas. El cantante español "siempre se ha comportado en esta casa de forma ejemplar" aseguró el director. Y agregó: "No vemos un fundamento suficiente para una condena a priori y para romper un contrato que lleva largo tiempo en vigor".

Cambio de actitud

En febrero de este año, Domingo ofreció un comunicado con el que pidió disculpas:"He crecido con esta experiencia. Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma (...) y mi ferviente deseo es que esto resulte en un espacio más seguro para trabajar, y espero que mi ejemplo [de arrepentimiento y de intentar mejorar las cosas] empuje a otros a seguir mis pasos", señaló en uno de los párrafos, respecto a lo que sucede en la industria de la ópera.

En marzo pasado, mientras estaba en México, Plácido Domingo contrajo coronavirus. Fue hospitalizado y se recuperó rápidamente. Y a casi un año de las acusaciones en su contra recibe esta distinción de Salzburgo. "¡He recibido con una gran alegría la noticia de que me otorgarán el premio austríaco de teatro musical por mi carrera! Es más grande aún la alegría al recibirlo en el aniversario del Festival de Salzburgo, exactamente 45 años después de mi debut", dijo el tenor a través de un comunicado. Por su parte, el presidente de los premios, Karl-Michael Ebner calificó al intérprete como "uno de los mayores artistas de nuestro tiempo".

