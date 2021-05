Plácido Domingo volverá a cantar en Madrid tras las acusaciones de acoso sexual

Después de un largo paréntesis plagado de denuncias por abuso sexual, Plácido Domingo regresará a España con dos actuaciones. La primera será el 9 de junio, en el Auditorio Nacional de Madrid en el marco de una gala benéfica a favor de la Cruz Roja. La segunda, el 18 de agosto en el festival Starlite, de Marbella. Su última actuación en su país natal había sido hace un año y medio.

“Estoy feliz de que este concierto benéfico se pueda realizar. Agradezco de corazón a todos los artistas que se han sumado y que se siguen sumando con entusiasmo a esta iniciativa, la Orquesta Clásica Santa Cecilia que nos acompañará y la Fundación Excelentia por hacer posible este evento. Para mí será una gran emoción cantarle a mi gente”, explicó el tenor que, en su presentación madrileña, destinará lo que se recaude a ayudar a las personas más vulnerables afectadas por la pandemia. Del coronavirus el famoso cantante conoce del tema: en marzo, en la ciudad de Acapulco, México, fue hospitalizado por dar positivo.

Las contra el tenor tomaron estado público en agosto, de 2019, en los Estados Unidos. Inmediatamente, en su país natal, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música canceló su presencia en escenarios españoles mientras que en la Ópera de Los Ángeles se inició una investigación interna. La primera reacción del cantante español fue defensiva.

En ese momento, su relación contractual con aquella casa lírica terminó. En febrero de 2020, Domingo pidió perdón, o así se lo interpretó, ante las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder a compañeras de profesión. “He crecido con esta experiencia. Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma”, sostuvo. Mientras tanto, se le cancelaron otros contratos que tenía con la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco. Y en el Met, de Nueva York, quedaron a la espera de qué resultados daría la investigación californiana para decidir sobre el contrato que ligaba al tenor con una versión de Macbeth. A principios del año pasado, una investigación encargada por encargada por el Sindicato de Artistas Musicales norteamericano concluyó que al menos 27 personas que trabajaron bajo sus órdenes en los teatros líricos de Washington y Los Ángeles vieron o padecieron situaciones de acoso sexual o abuso de poder por parte del cantante cuando él era director de esos espacios.

“Nunca he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva”, sostuvo el cantante lírico el año pasado aunque una investigación realizada en Estados Unidos afirmara lo contrario

Del otro lado del Atlántico, el tenor español continuó su contacto con los aplausos y los premios a los que venía acostumbrado. En agosto, a un año de las denuncias, se presentó en el Festival de Salzburgo, uno de los más importantes de continente. En Austria, fue homenajeado por su “influyente” y “excepcional” carrera. “Nunca he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva”, aseguró el tenor y director de orquesta español en una entrevista que dio al diario La Repubblica. Agregó: “Siempre he declarado mi alejamiento de los hechos, a veces con declaraciones cortas que han sido mal entendidas y consideradas admisiones de culpa. Es una situación terrible”. En aquellas declaraciones que se produjeron en la semana de la ovación que recibió en Salzburgo, también hizo mención a sus regresos a los escenarios de Estados Unidos y de su tierra natal: “Ahora solo puedo tomar conciencia de que no podré cantar en algunas partes del mundo, como Estados Unidos y España, y no por la decisión del público, que continúa incesantemente enviándome mensajes de solidaridad”.

El tenor había actuado por última vez en Madrid en un concierto que se ofreció en junio de 2019. Con el festival benéfico a favor de Cruz Roja previsto para el mes próximo, Plácido Domingo volverá a un escenario de la capital madrileña.

LA NACION