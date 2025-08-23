En fotos. Todos los personajes, las celebridades y los mejores looks en un duelo de polo imperdible en Sotogrande

En una tarde imperdible, el polo reunió a fanáticos y aficionados en Sotogrande, durante la segunda edición del test match internacional que enfrentó a la selección argentina con el equipo nacional de España. Entre los 2500 espectadores que colmaron las tribunas se vio a estrellas como el tenor Plácido Domingo y polistas de elite como Gonzalo Heguy (h) y su mujer, María Rapetti. El team criollo, integrado por Segundo Fernández Llorente, Ciro Urturi, Santiago Laborde y Nicolás Tomasevich, se impuso por 9 a 7.5 al español, con Nicolás Ruiz Guiñazú, Lucas Criado (h), Gonzalo Entrecanales y Luis Domecq.

María Rapetti (con mini de gamuza de Rocio.G) junto a su marido, el polista Gonzalito Pieres

El tenor Placido Domingo (con anteojos) vio el match acompañado por su hijo Álvaro Domingo y su mujer Renee, y por Silvia Cuétara, espléndida con un vestido de lino con escote asimétrico y mini bag de fibras naturales

Benjamín Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo, ofició de coach del seleccionado español Matias Callejo

Fernando Iraola y Lola Figueras –impactó con un colorido caftán– posaron con sus hijos Justo, Antonia y Filipa

Ramón Hermosilla posó con Paola Zobel, que se llevó todos los aplausos con su cartera con forma de pez

Sotogrande es un destino al sur de España donde, cada verano, el polo y su playa se vuelven irresistibles para royals, celebridades y jet set Matias Callejo

Al momento de la entrega de premios, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, les dio la Copa Embajada Argentina a los ganadores y Adrián Simonetti, presidente de La Martina, le otorgó a Urturi el premio como el jugador más valioso del partido. Los acompañaron en el podio el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya, y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.

El equipo argentino: Nicolás Tomasevich, Ciro Urturi, Segundo Fernández Llorente y Santiago Laborde Matias Callejo

La selección de España: Gonzalo Entrecanales, Luis Domecq, Lucas Criado (h), Nicolás Ruiz Guiñazú Matias Callejo

Adrián Simonetti, presidente de La Martina, le entregó el premio a Ciro Urturi como el jugador más valioso del partido

Santiago Tanoira posa con los participantes del primer Torneo Internacional Cuadrangular de Roda Polo que se jugó antes del test match

Previo al gran show, se disputó el primer Torneo Internacional Cuadrangular de Roda Polo, con la participación de Inglaterra, Francia, Argentina y España.