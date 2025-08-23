En fotos. Todos los personajes, las celebridades y los mejores looks en un duelo de polo imperdible en Sotogrande

La Selección Argentina venció al equipo nacional de España en el Ayala Polo Club
En una tarde imperdible, el polo reunió a fanáticos y aficionados en Sotogrande, durante la segunda edición del test match internacional que enfrentó a la selección argentina con el equipo nacional de España. Entre los 2500 espectadores que colmaron las tribunas se vio a estrellas como el tenor Plácido Domingo y polistas de elite como Gonzalo Heguy (h) y su mujer, María Rapetti. El team criollo, integrado por Segundo Fernández Llorente, Ciro Urturi, Santiago Laborde y Nicolás Tomasevich, se impuso por 9 a 7.5 al español, con Nicolás Ruiz Guiñazú, Lucas Criado (h), Gonzalo Entrecanales y Luis Domecq.
Al momento de la entrega de premios, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, les dio la Copa Embajada Argentina a los ganadores y Adrián Simonetti, presidente de La Martina, le otorgó a Urturi el premio como el jugador más valioso del partido. Los acompañaron en el podio el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya, y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.
Previo al gran show, se disputó el primer Torneo Internacional Cuadrangular de Roda Polo, con la participación de Inglaterra, Francia, Argentina y España.
