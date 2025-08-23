LA NACION

En fotos. Todos los personajes, las celebridades y los mejores looks en un duelo de polo imperdible en Sotogrande

La Selección Argentina venció al equipo nacional de España en el Ayala Polo Club

Unas 2500 personas dijeron presente en la segunda edición de este test match que nadie se quiso perder
En una tarde imperdible, el polo reunió a fanáticos y aficionados en Sotogrande, durante la segunda edición del test match internacional que enfrentó a la selección argentina con el equipo nacional de España. Entre los 2500 espectadores que colmaron las tribunas se vio a estrellas como el tenor Plácido Domingo y polistas de elite como Gonzalo Heguy (h) y su mujer, María Rapetti. El team criollo, integrado por Segundo Fernández Llorente, Ciro Urturi, Santiago Laborde y Nicolás Tomasevich, se impuso por 9 a 7.5 al español, con Nicolás Ruiz Guiñazú, Lucas Criado (h), Gonzalo Entrecanales y Luis Domecq.

María Rapetti (con mini de gamuza de Rocio.G) junto a su marido, el polista Gonzalito Pieres
El tenor Placido Domingo (con anteojos) vio el match acompañado por su hijo Álvaro Domingo y su mujer Renee, y por Silvia Cuétara, espléndida con un vestido de lino con escote asimétrico y mini bag de fibras naturales
Benjamín Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo, ofició de coach del seleccionado español
Fernando Iraola y Lola Figueras –impactó con un colorido caftán– posaron con sus hijos Justo, Antonia y Filipa
Ramón Hermosilla posó con Paola Zobel, que se llevó todos los aplausos con su cartera con forma de pez
Sotogrande es un destino al sur de España donde, cada verano, el polo y su playa se vuelven irresistibles para royals, celebridades y jet set
Al momento de la entrega de premios, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, les dio la Copa Embajada Argentina a los ganadores y Adrián Simonetti, presidente de La Martina, le otorgó a Urturi el premio como el jugador más valioso del partido. Los acompañaron en el podio el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya, y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.

El equipo argentino: Nicolás Tomasevich, Ciro Urturi, Segundo Fernández Llorente y Santiago Laborde
La selección de España: Gonzalo Entrecanales, Luis Domecq, Lucas Criado (h), Nicolás Ruiz Guiñazú
Adrián Simonetti, presidente de La Martina, le entregó el premio a Ciro Urturi como el jugador más valioso del partido
Santiago Tanoira posa con los participantes del primer Torneo Internacional Cuadrangular de Roda Polo que se jugó antes del test match
Previo al gran show, se disputó el primer Torneo Internacional Cuadrangular de Roda Polo, con la participación de Inglaterra, Francia, Argentina y España.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
