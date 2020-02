Playlist: The Strokes, Fito Paez, Billie Eilish, Cazzu y más

Escuchá el nuevo material de The Strokes Crédito: Gentileza DF Entertainment

The Strokes - At the Door (SIMPLE)

Suena como: synth-rock

Ideal para: extrañar las guitarras de Hammond Jr.

Tras siete años de silencio discográfico, lo nuevo de The Strokes ya empieza a develarse. "At the Door", un track climático y sintético, casi sin guitarras, significa el primer adelanto de The New Abnormal, el sexto disco del grupo que se lanzará el próximo 10 de abril (¿adelantarán material en su show del Lollapalooza Argentina 2020?). "Nos tomamos libre la década del 2010, pero ahora nos hemos descongelado y estamos de regreso", había avisado Julian Casablancas durante un show de diciembre pasado. El nuevo material fue producido junto a Rick Rubin y contará con una portada basada en una obra del artista neoyorquino, Jean-Michel Basquiat.

Fito Páez - Resucitar (SIMPLE)

Suena como: pop Lyncheano

Ideal para: un film neo-noir

"Un día la verdad se para en la puerta de tu casa", canta Fito Paez en "Resucitar", una pieza pop rock oscura, orquestada y por momentos melodramática. El video, dirigido por Fito y protagonizado por Sofía Gala, refuerza el tamiz de la pieza de perfil Lyncheano. "Es una canción dura, pero siempre positiva, en este sentido: cuando siento que acepto una verdad ineludible, puede aparecer una nueva fuerza para seguir adelante, o algo parecido a la resignación también", contó Fito sobre el primer adelanto de su próximo disco, La conquista del espacio, que saldrá el 13 de marzo, día en que cumplirá 57 años.

Billie Eilish - No time to die (SIMPLE)

Suena como: un lamento adolescente

Ideal para: escuchar en tu habitación a oscuras

A sus 18 años, Billie Eilish sigue colgándose medallas de oro. Después de su arrollador paso por los Grammys, donde se llevó cinco estatuillas, ahora se convierte en la artista más joven en grabar la canción de James Bond, tras celebridades como Madonna, Adele y Paul McCartney. Compuesto y producido junto a Finneas, el hermano mayor de Billie, el tema de perfil íntimo e introspectivo, cuenta con la participación del legendario guitarrista de The Smiths, Johnny Marr. No Time To Die, que se estrenará el 2 de abril en Reino Unido y el 10 de abril en Estados Unidos, se trata del título número 25 de la clásica saga.

Cazzu - C14TORCE III (SIMPLE)

Suena como: rap-soul

Ideal para: musicalizar una ruptura

A días de haber protagonizado uno de los crossovers más celebrados y simbólicos del Cosquín Rock 2020 subiéndose a cantar con Los Gardelitos, Cazzu lanza su primer simple de la temporada. "C14TORCE III" resulta una continuación de su antecesor editado el año pasado, titulado "C14TORCE II", en donde la cantante jujeña de 26 años sigue purgando las heridas de un amor terminado. "Ahora amarte es casi como un pecado. Pa' tu amor tengo los días contados", canta Cazzu sobre un instrumental que mezcla rap, R&B y neo soul.

Bizarrap y Pekeño 77 - Lil Baby (SIMPLE)

Suena como: trap de fantasía

Ideal para: una sesión de gaming

El 2020 trae aires de renovación para Bizarrap, el taquillero productor local de tan solo 21 años. La nueva edición de Bizarrap Music Session junto al trapero uruguayo Pekeño 77 rompe con el clásico formato presentado en las 22 sesiones anteriores y deja abierta la puerta a nuevas posibilidades estéticas. Con un videoclip dirigido por Facundo Ballve y el propio Bizarrap, por primera vez se rompen las cuatro paredes del home studio para adentrarse en un campo de fantasía, donde tanto el productor como Pekeño 77 parecen sufrir el efecto deformante del Virtua Striker, bailando con sus cabezas infladas sobre una base trap adornada por el serpentear de una trompeta chillona.

Tame Impala - The Slow Rush (DISCO)

Suena como: un casting de sintetizadores

Ideal para: un viaje en avión entre las nubes

Con The Slow Rush, su cuarto disco de estudio, Kevin Parker confirma que eso de la neo psicodelia con raíz en los 60 que encabezó en la década de 2010 ya es cosa del pasado. Profundizando el perfil de Currents, su antecesor de 2015, Tame Impala se confirma como una maquinaria pop de carácter futurista, con instrumentaciones pomposas y sintetizadores brillosos, calibrados para sonar al borde de la pista de baile. El álbum, producido por el mismo Parker, fue grabado entre su estudio hogareño en Fremantle, ciudad ubicada al oeste de su Australia natal, y en diversas locaciones de Los Ángeles.