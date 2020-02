La artista de trap primero cantó con Los Gardelitos y, luego, el guitarrista la acompañó en su show Crédito: Gentileza Julieta Mendez

"En la música no hay división", dijo Cazzu. Era la noche del domingo 9, y la artista -una de las mayores exponentes del trap argentino- terminaba de cantar "Penas y problemas" con Eli Suárez de Los Gardelitos como invitado en guitarra, durante su show debut en el Cosquín Rock 2020. Unas horas antes, se había sumado al grupo de rock para cantar en "Llámame" unas estrofas agregadas que ella misma escribió. "Estaba pendiente, aunque sea de nuestro lado, que el rock baje un cambio con ser tan conservador y reaccionario", dice Eli a Rolling Stone. "Me hace sentir avergonzado como rockero ciertas reacciones que tuvieron justamente con artistas de trap. Esta fue nuestra manera de darles la bienvenida y decirles que estamos contentos de que estén, escuchamos lo que hacen, los admiramos y los queremos".

El vínculo entre Cazzu y Eli empezó a gestarse en agosto de 2018 cuando ella viajó a Córdoba para ver a la banda y comentó en su cuenta de Twitter que iba al recital. "En el momento que lo hice fue como Julieta -su verdadero nombre-, no estaba esperando que pase nada", afirma Cazzu, que empezó a escuchar a Los Gardelitos por su hermana. "Yo pensé: 'quién es esta chica que pone que viene a vernos y tiene como dos mil likes'", dice Eli. "Me cayó la ficha que había escuchado 'Loca', sin saber quién era. Ahí empecé a meterme más en el trap y en lo que hacía. Tenía una noción de ese mundo por pasar por Parque Rivadavía y ver las batallas. Me fue copando, ella hace algo distinto y está muy plantada en una escena dominada por pibes. Se destaca".

Eli fue a ver a Cazzu en el Lollapalooza y en junio del año pasado terminaron conociéndose. "Llevé unas fotos de la puesta en escena de nuestro Obras, le gustaron y empezó a trabajar con la gente que nos hace las escenografías, que armaron el inflable que usa ella", dice. "También le hice llegar un box con nuestra discografía a su asistente personal, y al rato Cazzu publicó una story de Instagram con 'Llamame' de fondo. Ahí pensamos que tenía que cantar ese tema nosotros".

Cuando ambos se dieron cuenta de que coincidían en el primer día del Cosquín Rock, comenzaron a organizar el encuentro. Cazzu fue ensayar a la sala de Los Gardelitos en Almagro y de un día para el otro, escribió su parte. "Volví re nerviosa a mostrarles lo que había hecho, eran tres barras", dice entre risas. "Para mí era una re presión, estaba por hacer algo arriba de una canción legendaria, que la conoce todo el mundo". Como una demostración de agradecimiento, Cazzu terminó a invitando a Eli, quién le había dicho que tenía algunas ideas para la guitarra de "Penas y problemas", a tocar con ella. "Es como la rockera de los traperos y yo soy como el cachivache de los rockeros", dice Eli.